НСИ отчете нулева инфлация за месец май

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Средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 5 на сто

През май 2026 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е нулева, а годишната инфлация е 6,9 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Инфлацията от началото на годината (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3,8 на сто. Средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 5 на сто, предаде Епицентър.



През април 2026 г. месечната инфлация беше 1,8 на сто, а годишната - 6,8 на сто, а според експресната предварителна оценка на НСИ през месеца се очакваше месечната инфлация да бъде 2 на сто, а годишната инфлация - 7,1 на сто. През март 2026 г. месечната инфлация беше 0,9 на сто, а годишната - 4,1 на сто, а експресните данни сочиха съответно - 0,7 на сто, и 3,9 на сто. Флаш инфлацията за февруари беше 0,3 на сто на месечна база и 3,3 на сто на годишна, а окончателните стойности бяха 0,4 на сто, и 3,3 на сто. По експресни оценки годината започна с очаквана месечна инфлация от 0,7 на сто и годишна - 3,6 на сто, а по окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната - 3,5 на сто.



През април 2026 г. месечната инфлация беше 1,8 на сто, а годишната - 6,8 на сто, а според експресната предварителна оценка на НСИ през месеца се очакваше месечната инфлация да бъде 2 на сто, а годишната инфлация - 7,1 на сто. През март 2026 г. месечната инфлация беше 0,9 на сто, а годишната - 4,1 на сто, а експресните данни сочиха съответно - 0,7 на сто, и 3,9 на сто. Флаш инфлацията за февруари беше 0,3 на сто на месечна база и 3,3 на сто на годишна, а окончателните стойности бяха 0,4 на сто, и 3,3 на сто. По експресни оценки годината започна с очаквана месечна инфлация от 0,7 на сто и годишна - 3,6 на сто, а по окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната - 3,5 на сто.



Според ИПЦ през май 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 0,9 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - с 0,9 на сто; „Транспорт“ - с 0,8 на сто; „Информация и комуникация“ - с 0,7 на сто; „Здравеопазване“ - с 0,5 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,2 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,2 на сто; „Облекло и обувки“ - с 0,1 на сто.



Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: „Образователни услуги“ и „Застрахователни и финансови услуги“, пише БТА. Натрупана инфлация Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (май 2026 г. спрямо май 2023 г.) е 13,4 на сто, а за последните пет години (май 2026 г. спрямо май 2021 г.) е 44,3 на сто. Индекс на цените за малката кошница През май 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е минус 0,5 на сто, а годишното изменение за май 2026 г. спрямо май 2025 г. е 3,9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: услуги - увеличение с 0,1 на сто; хранителни продукти - намаление с 0,8 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,5 на сто.

Редактор "Екип на Петел",

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