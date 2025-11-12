НСО: Виновен е шофьорът, заснел клипа с кортежа

кадър: Нова тв

Поведението на шофьора, заснел клипа с кортежа, е рисково. Видно от видеоматериала е, че „кортежът“ включва и полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана, които се практикуват навсякъде по света.

Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана.

Това се казва в позиция на Националната служба за охрана по повод на разпространен в социалните мрежи видеоматериал, който показва движение на чуждестранна делегация на най-високо държавно равнище на посещение в Република България на 11 ноември 2025 г., предаде БГНЕС.

"Многократното споменаване на действащата нормативна уредба и широкото медийно отразяване налагат да посочим точно и коректно:

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА:

„Чл. 92. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;

да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;

да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;

да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.“;

„Чл. 104. (1) При приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.

(2) Забранено е на водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.“

„Чл. 179. (1) Наказва се с глоба в размер 200 лв.:

(…) 6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.“

НСО напомня, че пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент. Непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици.

Въпреки вече изложеното, Националната служба за охрана ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

НСО счита за необосновани поредните опити професионализмът на нейните служители да бъде поставен под съмнение и напомня, че както Законът за Националната служба за охрана, така и професионалният дълг, повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве", се казва още в позицията на НСО.

