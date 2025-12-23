НСО дари близо 26 хиляди лева за каузата на "Българската Коледа"

Пиксабей

Около 26 000 лева дариха служителите на Националната служба за охрана (НСО) в подкрепа на каузата на благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Това съобщиха от държавната охранителна служба. Сумата е с 9000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата под патронажа на президента на Република България.

Тема на 23-ото издание на „Българската Коледа” e „В подкрепа на хронично и тежко болните деца”, предаде БТА.

Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива и с ежегодния си принос служителите на НСО допринасят за устойчивите нагласи в подкрепа на дарителството в България, посочват още от службата.

Миналата година служителите на НСО дариха над 17 000 лева за каузата.

В началото на месеца президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ на тържествена церемония в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София. Радев посочи, че „Българската Коледа“ се е утвърдила като символ на съпричастност към бъдещето на страната - децата. Той заяви, че инициативата сплотява обществото, изгражда култура на взаимопомощ и укрепва доверието в човечността и надеждата за по-добро бъдеще.

