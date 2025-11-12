НСО имат 5 устройства за промяна на светофарите при преминаването на автомобил със специален режим

снимка: НСО

Пет устройства, които позволяват промяна на светофарите при преминаването на автомобил със специален режим са дадени на Националната служба за охрана (НСО), съобщиха от Столична община. Така се информират всички участници в движението за преминаването на автомобил със специален режим, допълват от „Московска“ 33.

Позицията е във връзка със ситуация от 10 ноември с трамвай по ул. „Г. С. Раковски“, описан от кмета на район „Сердика“ Трайчо Трайков във Фейсбук. Според Трайков, трамваят е тръгнал, след което спрял рязко заради „двойка изтребители на специален режим- от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес“. По думите му светофарът е бил „цъкнат на зелено“ от пилотната кола без съобразяване с другите участници в движението.

От Столичната община пишат, че в конкретния случай става въпрос за предварително съгласувано временно пропускане на делегация по ул. „Г. С. Раковски“, при което приоритетът в движението е бил осигурен по указания на МВР при предварително съгласуван маршрут.

Не е вярно, че „светофарът е дал път на трамвая за секунди“, което впоследствие е довело до рязкото му спиране. От видеозаписа на системата за управление на трафика се вижда ясно, че през цялото време на описаната ситуация, светофарът за движещите се по ул. „Г. С. Раковски“ е показвал зелен сигнал за преминаващите автомобили, съответно сигналът за трамвая е забранявал преминаването, допълват от общината, предаде БТА.

Причината част от колите по ул. „Раковски“ да не се движат в този момент е задръстване след кръстовището, в резултат на което водачите изчакват, за да не застанат на самото кръстовище и да не блокират движението, пише още в съобщението.

От Столичната община уточняват, че според Закона за движение по пътищата, този режим се прилага само при служебна необходимост и при спазване на всички изисквания за безопасност на движението. В този случай водачът на моторното превозно средство със специален режим на движение може да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно, както и да не се съобразява с организацията на движението.

В изпълнение на тези разпоредби, Дирекция „Управление и анализ на трафика“ е разработила технически решения, които минимизират риска от инциденти при преминаване на такива превозни средства през светофарно регулирани кръстовища. Системата позволява промяна на сигнала на светофара, за да бъдат информирани всички участници в движението за преминаването на автомобил със специален режим, е записано още в позицията. Тези технически решения не позволяват неоторизирано използване или „клониране“, както и всеки подобен опит би могъл да бъде засечен дистанционно, като съществува възможност за изключване на устройството, обясняват от Столичната община.

С такива устройства са оборудвани и 60 линейки на Центъра за спешна медицинска помощ – София, като системата им функционира само при включени сирени и лампи (активирана светлинна и звукова сигнализация).

