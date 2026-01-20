НСО обяви 20 свободни позиции за служители по охрана

Булфото

Националната служба за охрана (НСО) търси да назначи 20 нови служители на длъжност „младши сътрудник-охранител“, съобщиха от службата. Документи за кандидатстване се подават от 20 януари до 9 март включително. Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование. Новопостъпилите служители преминават начално военно обучение и първоначална професионална подготовка.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, неосъждани, физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория „B”. Те ще преминат през изпит за установяване на физическата подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

Документи се приемат всеки работен ден от 9:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, предаде БТА.

Подробна информация за конкурсните процедури, изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел „Кариера в НСО/Конкурси“ на интернет страницата на НСО: https://nso.bg/enumcat.php?cat=competitions.

БТА припомня, че през юни НСО обяви конкурс да назначи 30 нови служители на сержантски длъжности – 20 охранители и 10 шофьори.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!