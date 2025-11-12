НСО разследва свои служители след видеото с опасно изпреварване

Кадър Фейсбук

НСО започва вътрешна проверка във връзка с публикуваното в социалните мрежи видео, в което техни автомобили се движат с висока скорост в насрещното платно на извънградски път и застрашават останалите участници в движението, съобщава БНТ.

От службата определят поведението на автора на клипа като опасно, а от неправителствения сектор казват, че рисково е поведението на колите на НСО.

Скандалното видео е заснето от автомобил, който се движи срещу колите със специален режим. Една от тях подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

Според бившия директор на Националната служба за охрана Румен Миланов, вероятно кортежът е бързал, но трудно могат да се оправдаят действията на охранителите.

„Ако говорим само за клипа – да, действително има опасност, но въпросът е защо служителите на НСО са предприели тези действия. Това е големият въпрос. Определено носи риск това поведение, но не знаем цялата ситуация“, каза той.

Разпоредената вътрешна проверка ще покаже защо кортежът се е движил по този начин. Ако няма основателна причина за това, според генерала, трябва да се наложат дисциплинарни наказания.

„Искам да кажа на хората: когато видите подобна ситуация, намалете скоростта и минете в дясно. Не е нужно да спирате, но се съобразете с това, което става на пътя“, коментира Миланов.

От Асоциацията на пострадалите при катастрофи са убедени, че авторът на видеото е имал огромен късмет и е избегнал челен удар. При липса на банкет на пътя или при наличието на мантинела, последиците щяха да са трагични.

„Изключително нагло и арогантно поведение на служителите на НСО, заплашващо живота на други хора. Това, което предвижда законът, е, че се дава възможност на НСО да нарушава правилата за движение, но при две условия – да не създават опасност за движението и да има необходимост. Аз не знам дали тези две условия отговарят“, заяви Владимир Тодоров от асоциацията.

В позиция до медиите от НСО обясняват, че „кортежът“ включва полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана. Определят поведението на пътя на автора на клипа като рисково и като заплаха както за собствената му безопасност, така и за безопасността на охраняваното лице.

Въпреки това от службата заявяват, че ще извършат проверка, която да установи конкретните обстоятелства.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!