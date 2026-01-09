НЗОК: Няма проблеми с лекарствата, заплащани от касата

Снимка: Petel.bg

Отстранени са проблемите в аптеките в страната, които не отпускаха лекарства, заплащани от Здравната каса заради софтуерен проблем, информират от пресслужбата на касата.

От началото на годината изпълнените рецепти за тези лекарства са повече от 1 милион и 100 хиляди.

През последните 48 часа експерти от НЗОК и от "Информационно обслужване" са оказали съдействие за актуализиране на аптечен софтуер и са направени технологични разработки, които да подобрят работоспособността на локалните системи в аптеките.

Засегнати бяха под 10 процента от аптеките, които работят със здравната каса, но точният брой на пациентите, които не са получили лекарствата си, не беше съобщен. За да се избегнат подобни проблеми, в НЗОК се създава постоянна работна група, която периодично да извършва оценка на функционалности при изпълнение на рецепти.

