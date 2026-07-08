НЗОК одобри в кратки срокове лечението в чужбина на три деца в тежко състояние

Пиксабей

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигури в рамките на два дни одобрението за лечението на три деца, нуждаещи се от спешно високоспециализирано лечение в чужбина, съобщиха от Касата.

Малките пациенти са отпътували за трансплантация на стволови клетки в Германия и чернодробни трансплантации в лечебни заведения в Германия и Италия.

От Здравната каса отбелязват, че предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им е било необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения, предаде бТВ.

За целта е осигурено използването на санитарната авиация на Военновъздушните сили на България, придружаване от специализирани медицински екипи, както и последващ специализиран наземен медицински транспорт от летищата в Германия и Италия до лечебните заведения, в които предстои да бъде проведено лечението.

От НЗОК благодарят за съдействието на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Министерството на отбраната и Военновъздушните сили на Република България, както и към лекарите и медицинските екипи на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София, СБАЛДБ – София и УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

„Благодарение на техния професионализъм, бърза реакция и добро взаимодействие беше създадена необходимата организация за осигуряване на лечението на трите деца в чужбина“, отбелязват от Здравната каса.

Редактор "Екип на Петел",

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