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НЗОК поема ортопедични корсети от 1 януари

15.07.2026 / 12:54 0

кадър: Петел

Здравната каса ще заплаща ортопедични корсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари догодина.

Това става ясно от съобщение на Касата във връзка с установеното от Комисията за защита от дискриминация нарушение на закона заради липсата на финансиране за корсети за деца със сколиоза.

От НЗОК съобщават, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет корсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства, предаде БНР.

В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фондът ще поема до 850 евро за предписан на даден пациент корсет.

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Редактор "Екип на Петел",

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