На 1 август рожден ден празнува Станимир Гъмов

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На 1 август рожден ден има Станимир Гъмов, актьор.

Станимир Иванов Гъмов е български актьор и комик.

Станимир Гъмов е роден на 1 август 1974 г. в Стара Загора. Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в родния си град през 1993 г. с профил английски език.

През 1993 г. е приет в специалността „Актьорско майсторство за куклен театър“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ и в продължение на четири години се обучава при проф. Боньо Лунгов . Още докато е студент участва в постановки на Театър 13 и Театър Албена, а през 1997 г. се дипломира успешно.

От 2001 г. е на щат в Столичния куклен театър, където участва в спектакли за деца и възрастни.

Придобива популярност в телевизията с образа на „културоведа Гъмов“ в предаването „Сблъсък“ по bTV. Особен успех му донася ролята на погребалния и сватбен агент Живко Здравков в ситкома „Етажна собственост“ излъчван по Нова телевизия. Въпреки доброто си представяне, не печели първия сезон на шоуто „Като две капки вода“. Последната му имитация в шоуто е на Франк Синатра. През 2015 г. участва в реалити формата Vip Brother, като завършва на четвърто място. Същата година води предаването „И аз го мога“, което изкарва един сезон. Също така гостува в един епизод от сериала „Връзки“.

Понякога, макар и рядко, Гъмов участва в нахсинхронните дублажи на анимационни филми. Измежду ролите му в дублажа са Кову в „Цар Лъв 2: Гордостта на Симба“, Аладар в „Динозавър“ и Мосю Тревил в „Барби и трите мускетарки“.

Редактор "Екип на Петел",

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