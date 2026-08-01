На 1 август започва Богородичният пост. Имен ден имат Макавей, Здравко и Здравка

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На 1 август православната църква отбелязва празника изнасяне (Произхождение) на светия Кръст.

Започва Богородичният пост – двуседмичен период на молитва и духовна подготовка преди големия празник – успение на Богородица (на 15 август).

Празникът на Светия кръст води началото си от древен Константинопол. Според църковната традиция през горещия август, когато зачестявали болестите и епидемиите, част от Честния кръст била изнасяна от царската съкровищница и поставяна в храма „Света София“, предаде бТВ.

След това светинята била пренасяна в литийни шествия по улиците на града – за благословение, освещаване на местата и молитва за здраве и защита от болести. Кръстът оставал изложен за поклонение до празника Успение Богородично.

На 1 август в православните храмове се извършва тържествен водосвет. По традиция се използва пресен зелен босилек – растение, което в народните представи се свързва с чистотата, здравето и благословението. Вярващите отнасят осветената вода по домовете си с надежда за здраве и закрила. Същевременно започва и Богородичният, или Успенският пост.

От 1 до 14 август включително православните християни постят в почит към Богородица. Постът е строг и напомня Великия пост, като изключение се прави на 6 август – Преображение Господне, когато се разрешава консумацията на риба.

Постът не се свързва единствено с въздържание от месо и млечни продукти, а и с молитва, смирение, добри дела и духовно пречистване.

В народния календар 1 август е познат и като Първи Макавей. На някои места денят се свързва с предсказване на времето и бъдещата реколта. Според старо поверие времето през първите 12 дни на август показва какви ще бъдат месеците от следващата стопанска година.

На 1 август църквата почита и паметта на светите седем братя Макавеи, тяхната майка Соломония и учителя им Елеазар, пострадали заради отказа си да се отрекат от вярата си.

Имен ден празнуват Макавей, Здравко и Здравка.

Редактор "Екип на Петел",

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