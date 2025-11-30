На 1 декември имен ден празнува тихо българско име

Пиксабей

На 1 декември православната църква почита Св. пророк Наум, който е живял 700 години преди Христа. Преди него пророк Йона, по Божия повеля предсказал разрушението на град Ниневия, заради големите беззакония на жителите му. Те се покаяли и всеблагият Господ отменил строгата Си присъда. Но след известно време те пак се развратили. Тогава Господ чрез устата на пророк Наум им открил страшните бедствия, които ще ги постигнат, предаде България он ер.

Пророчеството се сбъднало

Един от най-големите и богати градове на древния свят бил разрушен дo основи и разграбен. Ниневия бил погълнат от разливането на р. Тигър.

Пророк Наум предсказал и други събития и утешавал верните Божии служители чрез откриване на евангелските обещания.

Преданията разкриват, че пророк Наум е починал едва 45-годишен, а тялото му е погребано в Галилея.

На 1 декември повод да почерпят имат всички, които насят името Наум.

"Наум" има две основни значения: наречие, което означава "мислено, без глас", и лично име, което произлиза от еврейски и означава "утеха", "утешител". Като наречие, "наум" се използва в изрази като "чети наум" или "казвам нещо наум".

