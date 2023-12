На 1 декември рожден ден има Мария Илиева

снимка: Булфото

Мария Илиева е българска поп певица, музикален продуцент, актриса и жури във форматите на Нова телевизия – „Х Factor“, „Маскираният певец“ и „Гласът на България“ по bTV. Награждавана е многократно.

Мария Красимирова Илиева е родена на 1 декември 1977 г. във Велико Търново, България, в семейство на класически музиканти. Майка ѝ Ваня Монева е диригент на хор „Космически гласове“, а баща ѝ Красимир Илиев е концертмайстор на Софийски духов оркестър.

Мария ходи на уроци по пиано и солфеж от петгодишна възраст. Започва да пее на шестгодишна възраст и развива певческите си умения във формациите на хоровата школа „Петко Стайнов“ при читалище „Искра“ в град Казанлък

След като семейството ѝ се премества да живее в София, Мария завършва Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, следва дипломирането ѝ в УНСС, специалност „Застрахователен бизнес“, а няколко години по-късно защитава магистърска степен и в специалност „Международни отношения“.

Междувременно певицата става вокал на групата „Високо“, където прави първите си крачки на клубна сцена. По това време е поканена да води две музикални предавания: „Само за теб“ – седмично предаване на живо по CG TV, и „По вълните на музиката“ – седмично предаване за класическа музика по БНТ. През 2000 г. Мария Илиева е поканена от млади музиканти да направят група, в резултат на което заедно поставят началото на група „KAFFE“. В края на 2000 г. качествата на Илиева като изпълнител привличат вниманието на първите ѝ продуценти – Българска музикална компания (БМК), които ѝ предлагат солова кариера и продуцентски договор.

През 2019 г. участва в седми сезон на „Като две капки вода“. През същата година е част от детективите в предаването на Нова телевизия „Маскираният певец“.

През 2021 г. участва в третия сезон на „Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Плашилото.

На 27 октомври 2017 г. певицата обявява, че е бременна с момче. Александър се ражда през януари 2018 г. През юни 2021 г. Мария Илиева ражда второ дете – момиченцето София.

2001 г. полага началото на самостоятелната кариера на Мария Илиева. Големият успех на Мария идва след пробива ѝ с песента „Лунен сън“, следва „Нищо“ – хитовете изстрелват певицата на върха на класациите и ѝ носят престижни награди, както и висока оценка на публика и критика. Албумът е определен като „феномен за българската поп музика“.

Следва успешният сингъл към дебютния ѝ албум „Лунен сън“ All Right – колаборация с фънк соул групата „Те“, задържал се в „Българският Топ 100“ под номер 1 в продължение на 13 седмици.

Мария Илиева е член на журито в първия, втория и третия сезон на музикалното шоу X Factor.

През 2011 г. тя е треньор на момичетата, в отбора ѝ са Стела Петрова, Михаела Филева и Маги Алексиева – Mey.

През 2013 г. е ментор на групите, в отбора ѝ са двата дуета близначки Яница и Глория Василеви и Владислава и Александра Димитрови, момичешката група Lollipop и бойбандата The New Way.

Отборът на Мария през 2014 г. – този на момчетата, ѝ носи победата. Тя е ментор на Траян Костов, Мирян Костадинов, Сабатин Гогов, Станимир Маринов и победителя Славин Славчев.

Мария Илиева е канена да подгрява концертите на световни звезди, като Джордж Майкъл, Симпъл Майндс, Дани Миноуг, Атомик Китън, Garaj Mahal.

Била на сцената редом до изпълнители като Симпли Ред, Скорпиънс, Глен Хюз (Дийп Пърпъл), UB40, Gipsy Kings, Дзукеро, Ким Уайлд, Spike Edney’s All Star Band, Lou Bega, Tony Carreira, James Arthur.

През 2007 Мария Илиева е единственият източноевропейски артист, поканен да представи страната си на концерта „Звездите на Европа“ в Брюксел, отбелязващ 50-годишнината на Европейския съюз. Събитието е излъчено пряко по телевизията и гледано от над милиард зрители по целия свят.

През 2007 г. Мария Илиева започва поредица от концерти с най-добрите симфонични оркестри на страната. Следват национални турнета с камерни и симфонични оркестри и множество клубни и фестивални участия в страната и чужбина.

През 2011 г. се навършват 10 години от началото на соловата кариера на Мария Илиева, което певицата отбелязва с национално турне. Финалният концерт „10 години Лунен сън“ в зала „Фестивална“ в София представя спектакъл на световно ниво. Мащабното шоу е определено като едно от най-значимите музикални събития на годината.

През август 2012 г. Мария е поканена да представи България във фестивала Top of the Top в Сопот, Полша, редом с най-известните изпълнители от 16 европейски държави. Певицата представя I Like пред 5-хиляди души в залата и над 4 милиона зрители.

Мария Илиева е поканена да бъде част от световното турне на Тони Карейра, на което да представят дуета им O Primeiro Grande Amor (първата голяма любов). Певицата взима участие в три концерта в зала Олимпия (Париж) и два в лисабонската MEO Arena, където и двете вечери пее пред над 20 хиляди души.

През март 2015 Мария Илиева прави грандиозен концерт „Играя стилно“ в Sofia Event Center.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!