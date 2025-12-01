На 1 декември се почита паметта на свети пророк Наум и на свети Филарет Милостиви

Снимка Пиксабей

На 1 декември почитаме паметта на свети пророк Наум и на свети Филарет Милостиви. Пророк Наум е един от дванадесетте "малки" пророци в Библията, т.е. чиито книги са по-кратки от тези на четиримата "големи" пророци. Пророк Наумживял през V век преди Христос.

Свети Филарет Милостиви, когото също почитаме в първия ден на месец декември е живял в края на VIII-ми век по времето на император Константин Копроним.

Той бил семеен с три деца. Препитавали се със земеделие, а от доходите си Филарет щедро раздавал милостиня на бедните. Случило се обаче така, че след време заможният и щедър човек загубил почти всичко, като останали само кошерите му, разказва Дарик.

Дори и тогава, той продължил да дарява мед на бедни хора. За тази доброта и милосърдие Бог го възнаградил.

Скоро Константин трябвало да се ожени и при търсенето на съпруга за самодържеца придворните му се спрели на дъщерята на Филарет Милостивия. Този нов неочакван обрат не го главозамаял. Филарет станал пак заможен човек и започнал още по-изобилно да раздава пари и храни на бедните. Така изпълнил Божията заповед за любов към ближните и завършил живота си в мир.

