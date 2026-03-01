снимка: МЗХ

На 1 март рожден ден има Ути Бъчваров, тв водещ.

Петър (Ути) Петров Бъчваров е български актьор и телевизионен водещ.

Петър Бъчваров, по известен като Ути Бъчваров, e роден на 01-ви Март 1970 г. в София. Зодия Риби.

Майка му, Галя Бъчварова е директор на Телевизионният театър от момента на неговото създаване през 1960 г. до 1990 г., така че Ути е израснал изцяло в артистични среди. Неговият дядо Стоян Бъчваров.[1] е един от най-големите български актъори. Театърът във Варна носи неговото име. През 1990 г. Ути Бъчваров е приет във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, където завършва „Театрална критика“ и „Кинорежисура“. Докато е студент той написва 150 статии за кино и театър, отпечатани в най-елитните български специализирани печатни издания, както и в масовите вестници, снима филми, участва в телевизионни предавания.

В продължение на 6 г. е водещ на предаване за лов и риболов по Българско национално радио. Ловът е негова голяма страст и повод да обиколя света надлъж и шир. През 1996 г. започва първото по рода си кулинарно предаване в телевизионния ефир на България, по БНТ, наречено „Вкусно“. Предаването „Вкусно“ е без никаква конкуренция на медийния пазар и се превръща в тотален лидер, а Ути Бъчваров в символ на добрата храна и всичко свързано с храненето в България.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!