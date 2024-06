На 1 юли имен ден празнуват 10 български имена значещи покровител и красиво

Кадър Master of The Menologion of Basil II, Уикипедия

Всяка година на 1 юли празнуват

мъже с имена: Дамян, Красен, Красимир, Красьо, Кузман

жени с имена: Дамяна, Дамянка, Джулия, Красимира, Красина

Дамян идва в български от гръцки произход. Гръцката форма Δαμιανός произлиза от глагола δαμάω/-ώ, „усмирявам“. Името придобива популярност в християнския свят във връзка с почитането на Дамян, светец живял през III век и смятан за покровител на лекарите. Всеки, носещ името Дамян или Дамяна, празнува имен ден на 1 юли. Това е денят на Свети безсребърници Козма и Дамян според църковния календар.

