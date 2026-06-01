На 1 юни 1913 г. в 11:28 ч. унищожителен трус с магнитуд около 7 удря Северна България

Пиксабей

На 1 юни 1913 г. в 11:28 ч. унищожителен трус с магнитуд около 7 удря удря в 11:28 ч. местно време Северна България. Епицентър на земетресението е районът на град Горна Оряховица, с дълбочина около 10 км. Магнитудът се оценява на около 6,3 – 7,0 по скалата на Рихтер. Основният трус трае около 20 секунди. Денят е събота – Черешова задушница, което спасява много животи, тъй като хората са били на открито.

След силния трус Горна Оряховица е почти напълно изравнен със земята (разрушени са около 95% от сградите). Срутена е новопостроената сграда на читалище „Напредък“. Загиват 16 души в самия град.

След бедствието в старопрестолния град Велико Търново са разрушени около 80% от сградите. от постройките, включително църкви, училища и ханове. Срината е емблематичната средновековна църква „Св. Четиридесет мъченици“. Сериозно пострадали са Мъжката гимназия, болницата, пощата и гарата. Трусовете нанасят огромни материални щети и променят завинаги архитектурния облик на Търновския регион.

Лясковец претърпява тежки повреди на жилищния и обществения фонд. Общо в региона са разрушени 17 исторически църкви.

Дни след опустошителния трус регионът е ударен и от рядко срещано торнадо, което довършва голяма част от постройките, останали след земетресението.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 1юни:

193 г. – Римският император Дидий Юлиан е убит на третия месец от своето управление.

1778 г. – Основан е град Мариупол в днешна Украйна.

1792 г. – Кентъки става 15-ият щат на САЩ.

1796 г. – Тенеси става 16-ият щат на САЩ.

1831 г. – Експедицията на британския морски офицер и изследовател Джеймс Кларк Рос открива Северния магнитен полюс.

1850 г. – Българските земи под османско владичество: Избухва масово Въстание в Северозападна България.

1858 г. – Георги Раковски е назначен за надзирател в Херсонската духовна семинария в Одеса.

1867 г. – Торонто избран за столица на провинция Онтарио в Канада

1876 г. – В подножието на връх Вола във Врачанската планина, след сражение с части на османската армия е прострелян смъртоносно Христо Ботев, като почитта се отдава традиционно на 2 юни.

1879 г. – България е приета за член на Всемирния пощенски съюз.

1880 г. – Приет е първият държавен бюджет на Българското княжество за 1880/81, одобрен от 2. ОНС през декември същата година.

1913 г. – Непосредствено след края на Балканската война представители на Сърбия и Гърция подписват в Солун Гръцко-сръбски договор, с който си разпределят бившите османски територии в Македония.

1913 г. – Начело на коалиционното правителство на Народната и на Прогресивнолибералната партия застава Стоян Данев.

1913 г. – В 11 ч. и 35 мин. Северна България е разтърсена от земетресение, тежки са пораженията в Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец.

1922 г. – На първата конференция на комитета Народен сговор в София ръководството се поема от проф. Александър Цанков.

1935 г. – В Англия са въведени автомобилните номера и изпитите за получаване на свидетелство за правоуправление.

1942 г. – България във Втората световна война: На гарнизонното стрелбище в София е разстрелян българския генерал Владимир Заимов.

1944 г. – Приключва мандата на Добри Божилов като министър-председател на България, за нов премиер е избран Иван Багрянов.

1945 г. – Приета е наредба-закон за подпомагане на борците против фашизма и техните семейства.

1950 г. – За първа година в 51 страни на света се чества учредения от Съвета на Международната демократична федерация Международен ден за защита на децата.

1954 г. – Състои се премиерата на филма „Границата“.

1956 г. – Подписано е споразумение за установяване на дипломатически отношения между Народна република България и Република Судан.

1976 г. – Самолетът при полет 418 на „Аерофлот“ се блъска с планината Сан Карлос на остров Биоко в Екваториална Гвинея и убива всички 46 души на борда.

1979 г. – На децата до 3 г. и бременните жени започват да са предоставят безплатни лекарства при домашно лечение.

1980 г. – CNN започва излъчване.

1981 г. – В София е открито двуседмично Световно биенале на архитектурата.

1996 г. – Опозицията в България провежда първите в Европа предварителни избори за определяне на общ кандидат за президент; действащият президент д-р Желю Желев, подкрепен от ДПС, БЗНС и ДП, е елиминиран от кандидата на СДС Петър Стоянов.

1999 г. – Самолетът при полет 1420 на „Американ Еърлайнс“ се плъзга и разбива при кацане на националното летище в Литъл Рок и убивай 11 души по време на полет от Далас до Литъл Рок.

2000 г. – Българският телевизионен канал bTV започва да излъчва за пръв път.

2001 г. – Непалското кралско семейство е избито от престолонаследника принц Дипендра, който след това се самоубива.

2005 г. – На национален референдум Нидерландия отхвърля Европейската конституция.

2006 г. – Радио N-JOY започва да излъчва за пръв път.

2009 г. – Самолетът при полет 447 на „Ер Франс“ се разбива в Атлантическия океан край бреговете на Бразилия по време на полет от Рио де Жанейро до Париж. Всички 228 пътници и екипаж са убити.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!