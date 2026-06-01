снимка: Булфото

На 1 юни рожден ден има Крисия.

Крисия Тодорова е българска певица. Става известна с участието си в телевизионен проект на Слави Трифонов. Представя България на дванадесетото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“ в Малта заедно с пианистите Хасан и Ибрахим Игнатови и песента „Планетата на децата“, като се класира на почетното второ място, записвайки най-доброто постижение на България в историята на конкурса.

На 1 юни рожден ден има Крисия.

Крисия Тодорова е българска певица. Става известна с участието си в телевизионен проект на Слави Трифонов. Представя България на дванадесетото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“ в Малта заедно с пианистите Хасан и Ибрахим Игнатови и песента „Планетата на децата“, като се класира на почетното второ място, записвайки най-доброто постижение на България в историята на конкурса.

Занимава се също така с модерен балет. Учи музика в центъра за работа с деца в родния ѝ град под ръководството на педагог Свилена Дечева.

Истинският ѝ пробив обаче идва с участието ѝ в кастинга за сценична партньорка на победителя в проекта „Разсмей Слави“ Димитър Андреев. Слави Трифонов събира двамата, за да се появи петъчната рубрика „Запознай се с малките“.

Няколко седмици след края на кастинга малката Крисия изпява „Моя страна, моя България“ и българския химн на стадион „Васил Левски“ в осминафиналната среща между отборите на Лудорогец и Валенсия.

През 2015 г. участва на престижния конкурс „Детская Новая волна“ в Крим, където заема второ място с 97 точки с изпълнение на песента „Я бы хотела нарисовать мечту“, отстъпвайки само на Гайа Кауки от Малта – победителката от детската „Евровизия 2013“.На 25 юли 2014 г. Слави Трифонов обявява в шоуто си, че са получили предложение от Българската национална телевизия Крисия да представи Българияна детската „Евровизия“. Тя трябва да изпълни авторска песен на български език, каквато екипът на шоуто изготвя успешно два месеца по-късно.[6][7]Песента носи името „Планетата на децата“. Музиката е записана от Плевенската филхармония и Евгени Димитров, а текстът е написан от Крисия и Ивайло Вълчев. Заедно с нея на сцената на европейския конкурс излизат братята пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови. Самата Крисия се упражнява за конкурсната си песен заедно със своя вокален педагог ежедневно.

На 9 ноември 2014 г. екип от десет души, включващ Евгени Димитров, майката, вокалният педагог Свилена Дечева, бащата на пианистите Хасан и Ибрахим и репортери от двете телевизии, заминава за Валета. Крисия се представя под номер 2 и завоюва второ място със 147 точки.

На 8 септември 2015 г. участва във финала на националната селекция за избор на изпълнител за детската „Евровизия“ като гост-изпълнител. Там тя изпява песента „Една българска роза“ на Паша Христова. Два дни по-късно дава гласа си за общата песен-химн на българското издание на конкурса „Discover“, която откри конкурса в „Арена Армеец“ на 21 ноември.[11] На шоуто тя изпълнява и песента, с която завоюва второ място в Малта през 2014 г., „Планетата на децата“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!