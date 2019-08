На 10 Август в Cuba Beach Bar ви очаква DJ ENZO SIFFREDI от Англия. Гответе се за яко хаус парти!

Enzo Siffredi е създател на лейбълите Wired, Below The Belt and Minimal Kids.

Родом от Брайтън UK, Enzo Siffredi смята себе си за аутсайдер.

За него най-важни са страстта и отдаването в музиката, това което той налага от години сред своите почитатели и последователи. Вдъхновен от берлинския ъндърграунд, китарата на Брейсън, както казва той и пианото на Пауло Конте, Enzo не налага стереотипи.



Той е различен, иновативен и много харакретен именно заради тези елементи в неговите парчета. С повече от 150 трака в хиляди компилации сред различни лейбъли.

Неговото хаус парче от 2015г. "Sometimes" става номер 1 и така той печели световна популярност и международни отзиви по време на WMC номинациите (Winter Music Conference създадена още през 1985г. сега част от международното събитие провеждащо се всяка година Miami Beach Week, повече за събитието прочетете на www.wintermusicconference.com) .

Неговото парче "She Babao" става хит и има над 5 млн гледания онлайн.



През Август Enzo Siffredi 10.08 special guest CUBA Beach Bar Varna feat. Marto Gavraili (World Up Records).

Не пропускайте това уникално парти!

Вход свободен!

Очакваме Ви!

За резервации : 0888 500 658

