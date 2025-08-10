На 10 август рожден ден има Георги Стайков

снимка: Булфото

Георги Николов Стайков е български актьор.

Роден е в град Велико Търново на 10 август 1964 г. Стайков се определя като атеист.

Завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, а след това през 1989 г. – ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на Енчо Халачев.

Участва в пиеси в Народния театър „Иван Вазов“. Дебютира в киното с епизодична роля във филма „Борис I“ през 1985 г. През 1988 г. играе бунтаря Ростислав във „Вчера“, в който изказва станалата култова реплика „Страхливо започваме живота си, Иване“.

След 1991 г. заминава за Лондон, където живее няколко години и завършва фотография, след което се установява в Стокхолм, където няколко години се занимава с бизнес. Играе във „Всичко за любовта“ и е едно от известните лица от шведския минисериал „Бек“. Играе в „Ако Господ пожелае“ и руски мафиот в „Колите на татко“. В чужбина се снима в над 40 филма и сериали. Преподава в престижно частно филмово училище. През 2007 г. е член на журито на София филм фест.

През 2011 г. се включва във втория сезон на „Под прикритие“.

Женен за шведска оперна певица от 1995 до 2011 г., имат син.

През 2019 г. актьорът разбира, че е с множествена склероза.

Награда „за мъжка роля“ за филма „Без драскотина“ (Варна, 1989).

Театрални роли:

„Да, г-н Премиер“ – Джим Хакър/Саймън Честър

„Лес“ (Николай Островски) – Генадий Нещастливцев

„Кандида“

„На четири уши“

