На 10 декември рожден ден има Ивайло Христов

снимка: Булфото

Ивайло Ангелов Христов е български театрален, филмов и телевизионен актьор, режисьор и преподавател в НАТФИЗ.

Роден на 10 декември 1955 година в София. Шампион е на България по водна топка с „Левски“ (1971).

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 година в класа по актьорско майсторство за драматичен театър на проф. Сашо Стоянов. По разпределение работи в Държавния театър в Сливен (1980 – 1985), а след 1986 година в Театъра на българската армия.

Играе и на сцената на столичния Театър 199 в постановката „Самотният запад“ от Мартин Макдона, поставя и като режисьор спектаклите „Заешка дупка“ от Дейвид Линдзи-Абер и „Времето е спряло“ от Доналд Маргулис. Играл е в пиесите „Нощно съжителство“, „Господин Пунтила и неговия слуга Мати“, „Носорози“, „В очакване на Годо“, „Гувернант“, „Вишнева градина“, „Женитба“, „Секс, наркотици и рокендрол“ и други. Като режисьор е поставял пиесите „Човешки глас“, „Случайната смърт на един анархист“, „Секс, наркотици и рокендрол“, „Подземни тайни“ и „Нощта на рокендрола“.

В НАТФИЗ, където е асистент от 1992 г. в класа на професор Стефан Данаилов, е поставял пиесите „Опера за три гроша“ и „Буре барут“.

Като един от основателите на театралната награда „Аскеер“ Христов реализира документалния филм „Аскеер“ 92 като режисьор и сценарист.

Член е на обществения съвет към министъра на културата на Република България от 2014 година.

Театрални роли

„Нощно съжителство“

„Господин Пунтила и неговия слуга Мати“ (Бертолд Брехт)

„Носорози“ (Йожен Йонеско)

„В очакване на Годо“ (Самюел Бекет)

„Гувернант“

„Вишнева градина“ (Антон Чехов) – Лопахин

„Женитба“ (Антон Чехов)

„Секс, наркотици и рокендрол“ (Ерик Богосян)

„Самотният запад“ (Мартин Макдона)

„Последният янки“ (Артър Милър) – Ларой Хамилтън

„Иванов“ (Антон Чехов) – Иванов

Телевизионен театър

„Гнездото“ (1997) (Йордан Радичков) – мюзикъл

„Зелен таралеж“ (1996) (Йордан Радичков) – мюзикъл

„Краят на света“ (1989) (Артър Копит)

„Мариела“ (1988) (Йордан Попов)

„Пресечката“ (1987) (Кольо Георгиев)

„В нажежения мрак“ (1981) (Антонио Буеро Вайехо)

„Спирката“ (Михаил Величков) – Христо

