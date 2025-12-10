На 10 декември рожден ден има Ивайло Христов
Ивайло Ангелов Христов е български театрален, филмов и телевизионен актьор, режисьор и преподавател в НАТФИЗ.
Роден на 10 декември 1955 година в София. Шампион е на България по водна топка с „Левски“ (1971).
Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 година в класа по актьорско майсторство за драматичен театър на проф. Сашо Стоянов. По разпределение работи в Държавния театър в Сливен (1980 – 1985), а след 1986 година в Театъра на българската армия.
Играе и на сцената на столичния Театър 199 в постановката „Самотният запад“ от Мартин Макдона, поставя и като режисьор спектаклите „Заешка дупка“ от Дейвид Линдзи-Абер и „Времето е спряло“ от Доналд Маргулис. Играл е в пиесите „Нощно съжителство“, „Господин Пунтила и неговия слуга Мати“, „Носорози“, „В очакване на Годо“, „Гувернант“, „Вишнева градина“, „Женитба“, „Секс, наркотици и рокендрол“ и други. Като режисьор е поставял пиесите „Човешки глас“, „Случайната смърт на един анархист“, „Секс, наркотици и рокендрол“, „Подземни тайни“ и „Нощта на рокендрола“.
В НАТФИЗ, където е асистент от 1992 г. в класа на професор Стефан Данаилов, е поставял пиесите „Опера за три гроша“ и „Буре барут“.
Като един от основателите на театралната награда „Аскеер“ Христов реализира документалния филм „Аскеер“ 92 като режисьор и сценарист.
Член е на обществения съвет към министъра на културата на Република България от 2014 година.
Театрални роли
„Нощно съжителство“
„Господин Пунтила и неговия слуга Мати“ (Бертолд Брехт)
„Носорози“ (Йожен Йонеско)
„В очакване на Годо“ (Самюел Бекет)
„Гувернант“
„Вишнева градина“ (Антон Чехов) – Лопахин
„Женитба“ (Антон Чехов)
„Секс, наркотици и рокендрол“ (Ерик Богосян)
„Самотният запад“ (Мартин Макдона)
„Последният янки“ (Артър Милър) – Ларой Хамилтън
„Иванов“ (Антон Чехов) – Иванов
Телевизионен театър
„Гнездото“ (1997) (Йордан Радичков) – мюзикъл
„Зелен таралеж“ (1996) (Йордан Радичков) – мюзикъл
„Краят на света“ (1989) (Артър Копит)
„Мариела“ (1988) (Йордан Попов)
„Пресечката“ (1987) (Кольо Георгиев)
„В нажежения мрак“ (1981) (Антонио Буеро Вайехо)
„Спирката“ (Михаил Величков) – Христо
