На 10 октомври имен ден празнуват 9 любими български имена

09.10.2025 / 14:52 0

Кадър Уикипедия

ФИЛИП - 10 ОКТОМВРИ (ИМЕН ДЕН)

Имен ден за: Филип, Филиана, Филипа, Филко, Филомир, Филослав, Филчо, Фильо, Фичо и др.


Значение: „любител на коне, " от старогръцки - който обича конете (от гръцки phil - обичам, hyppo - кон). Име на един от апостолите , на 5-има испански и 6 френски крале, както и на Филип II Македонски - баща на Александър Велики и основател на Пловдив.

 

Друга любопитна информация за 10 октомври:
Чества се Международен ден на младежта (от 1945 г.) ООН.
Ден на свободата на словото в България – Обявен на 10 ноември 2003 г. по време на церемонията за връчване на ежегодни награди за журналистика “Черноризец Храбър” от Съюза на издателите в България.

 

