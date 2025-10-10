На 10 октомври рожден ден има Ники Илиев

снимка: Булфото

Роден е на 10 октомври 1981 г. в София. Син е на проф. д-р Мирослава Кадурина (дерматолог във Военномедицинска академия) и Бойко Илиев (режисьор). Завършил е Френската гимназия в София и Нов български университет – специалност „кино и телевизионна режисура“.

През 2012 г. сключва брак със Саня Борисова, с която се запознават по време на снимките на сериала „Забранена любов“. Двамата се развеждат през 2018 г.

Като ученик в XI клас става водещ на предаването „Мело ТВ Мания“ на Канал 1. Играл е в повече от 10 продукции, сред които „Кожа и небе“, „Красотата ще спаси света“, „Кажи здравей на татко“ и други.

Той участва в сериала „Забранена любов“ като един от главните персонажи – Мартин Константинов. Съвместява актьорството с успешна кариера като манекен на модна агенция „Ексграунд“. Гостувал е в предаванията „Шоуто на Слави“, „Здравей, България“ и други.

През 2012 г. е режисьор и участник във филма „Чужденецът“, а през 2014 г. режисира и участва във филма „Живи легенди“. В края на 2017 г. излиза третият му филм „Всичко, което тя написа“.

През 2017 г. Академията за мода го отличава с приза за най-стилни и успешни българи „БГ модна икона“.

През 2019г. е режисьор и участник във филма „Завръщане“ заедно с актьорите Стефан Данаилов, Башар Рахал, Орлин Павлов и други

Филмография:

„Турски гамбит“ (2005)

„Кажи здравей на татко“ (2007)

„Забранена любов“ /сериал/ (2008 – 2011)

„Главно представление“ (2009) Command Performance – помощник

„Чужденецът“ (2012)

„Живи легенди“ (2014)

„Нокаут или всичко, което тя написа“ (2018)

„Завръщане“ (2019)[3]

„Братя, сезон 3“ (2021) – Жером

„Завръщане 2“ (2022)

„Ботев“ (2022) – Джамбол

„Цената на властта“ (2023) – Стефанов 1

Без крила (2024)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!