На 10 септември рожден ден има Йорданка Христова

снимка: Biser Todorov, Уикипедия

Родена на 10 септември 1943 г.

Йорданка Христова завършва школата за поп певци в класа на Милчо Левиев през 1964 г. В същата година е на турне в Румъния с Оркестъра на БНР, а до 1967 г. е солистка на оркестър „София“. Снаха е на кандидат-члена на Политбюро на ЦК на БКП Григор Стоичков. С първото си участие във фестивала „Златният Орфей“ през 1966 г. печели I награда за песента – „Делфините“ (м. Димитър Вълчев), а година по-късно (1967 г.) на фестивала „Златен Орфей“ печели III награда за песента „Песен моя, обич моя“ (м. Йосиф Цанков). Концертната ѝ дейност включва над 3500 концертни участия в над 43 страни на света, между които: Канада, Куба, Русия, Никарагуа, Белгия, Швейцария, Германия, Франция, Скандинавските страни, Гърция, Кипър, Чехия, Унгария, Египет, Алжир, Испания, Сирия, Ливан и др.

Йорданка Христова е най-известната българска певица в Куба. Хиляди жени на Острова на свободата са кръстени на нея и носят нейното типично българско име. Тя оглавява фондация „Хосе Марти“ в България. Получава награда за цялостно творчество на телевизия „ММ“ през 2004 г.

През 2002 г. организира голям концерт с песните на Емил Димитров под надслов „Само един живот не е достатъчен...“, на който известни певци и групи изпълняват някои от най-големите хитове на певеца. На концерта Йорданка Христова изпълнява песента „Само един живот не е достатъчен“.

В края на 2008 г. празнува 40 години на сцената с концерт в НДК – „Животът е КУБАв“.

През 2007 г. е председател на журито на реалити формата Music Idol, а 3 години по-късно, заедно с Васил Найденов, Татяна Лолова и Нешка Робева е жури в шоуто „Байландо – сцена на мечтите“.

През 2013 г. с концерта си „Влюбена в живота“ отбелязва юбилей – 70-и рожден ден и 50 години на сцена. През 2014 г. участва във Vip Brother, където завършва на втора позиция.

Репертоарът на певицата включва многообразни лирико-драматични песни, като акцентът е върху латиноамерикански шлагери. Сред най-големите ѝ авторски хитове са: „Делфините“, „Песен моя, обич моя“, „Изповед“, „Янтра“, „Талисман“„Тъмночервена роза“ „Тежък характер“, „Като испанка“, „Пред есен“, „Обичай ме“, „Сбогом любов“ (м. Александър Бръзицов) от едноименния филм, „Аз съм сила и нежност“, „Сърца червени“ (Химн на ЦСКА), „Гергьовден“, „Пей, сърце“, „Там, някъде в душата“, „Няма тъжни дни“, „Години“, „Патешка история“, „Пипи Дългото чорапче“, както и дуетните песни „Влюбени“ – с Борислав Грънчаров, „Жена“ – с Бисер Киров и „Човек се ражда в светлина“ – с Боян Иванов. Музика за нея са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Александър Йосифов, Найден Андреев, Морис Аладжем, Александър Бръзицов, Стефан Димитров, Петър Ступел, Вили Казасян, Борис Карадимчев, Атанас Бояджиев и много други.

През 2015 г. взема активно участие в юбилейните концерти на Мустафа Чаушев „50 години с песните на Мустафа Чаушев“, които се провеждат в градовете Шумен, Добрич, Русе, Бургас, Пловдив и София.

През 2017 г. певицата е жури в ТВ предаването „Като две капки вода" сезон 5.

През 2018 г. отбелязва своя 75-годишен юбилей и 55 години сценична дейност под надслов „Моят път-ЛЮБОВ“.

През юни 2020 г. представя новата си песен „Синьо".

