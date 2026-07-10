На 10 юли 1878 г. за първи път е използвана свирка от съдия по време на футболен мач в Англия

Пиксабей

На 10 юли 1878 г. английският съдия Робърт Гарднър използва свирка за първи път в мач в Нотингам. Това е изключително важен момент, който променя футбола завинаги!

Преди въвеждането на свирката през 1878 г., съдиите са използвали доста примитивни методи, за да привлекат вниманието на играчите – махали са с бели кърпички, ръкомахали са или просто са викали с цяло гърло. Свирката бързо спряла споровете и дала на рефера пълен контрол над играта.

Иновацията променила футбола завинаги. До 1878 г. съдиите стояли извън терена. Те се намесвали само ако капитаните ги повикали. Въвеждането на свирката позволило на съдията да бъде на терена. Той можел да свири веднага при нарушения.

Първата свирка, произведена от компанията на Джъдсън Хъдсън (J Hudson & Co) в Бирмингам, работела на същия принцип като днешните. Тя била метална. Вътре имала малко корково топче. Топчето вибрирало от въздуха и създавало силен и остър звук. Той бил толкова силен, че е успял моментално да среже гълчавата на тълпата и да спре играчите.

Методът се оказва толкова успешен, че много бързо се превръща в задължителен атрибут за всеки футболен арбитър по света.

Ето кои са другите по-значими събития, случили се през годините на днешния 10 юли:

48 пр.н.е. – В Битката при Дирахиум Юлий Цезар едва избягва катастрофално поражение от Помпей Велики.

1212 г. – Голяма част от Лондон е изпепелена от пожар.

1547 г. – Във Франция се осъществява последният легален дуел, след което дуелите са забранени от краля, поради честите смъртни случаи, а през 1566 г. влиза в сила наказание със смърт при участие в дуел.

1584 г. – Вилхелм Орански е убит в дома си в Делфт, Холандия от Балтазар Жерар.

1778 г. – Американската революция: Кралят на Франция Луи XVI обявява война на Кралство Великобритания.

1847 г. – В САЩ пристига първата група от 47 китайски имигранти.

1878 г. – В Англия е използвана за първи път свирка от съдия по време на футболен мач.

1887 г. – Съставено е четиринадесетото правителство на България, начело с Константин Стоилов.

1913 г. – В Долината на смъртта, Калифорния, е отбелязана температурата 134 градуса по Фаренхайт, или приблизително 56,7 градуса по Целзий – най-високата температура на въздуха измерена в САЩ.

1938 г. – Хауърд Хюз поставя нов рекорд, като завършва околосветски полет със самолет за 91 часа.

1940 г. – Втората световна война: Германското Луфтвафе напада по въздуха британските конвои над протока Ла Манш, с което започва Битката за Британия (датата е спорна).

1940 г. – Втора световна война: Установен е Режим Виши във Франция.

1943 г. – Втора световна война: Започва Съюзническо настъпление в Сицилия.

1949 г. – След шест денонощия строеж е завършен Мавзолеят на Георги Димитров в София.

1962 г. – От Кейп Канаверал, Флорида, е изстрелян първият комуникационен сателит „Телстар“.

1966 г. – На връх Ботев е открита телевизионна и УКВ станция.

1969 г. – Народна република България ратифицира Договора за неразпространение на ядреното оръжие, подписан на 1 юли 1968 г.

1973 г. – Бахамите придобиват пълна независимост чрез Общността на нациите.

1985 г. – Френските специални служби потопяват кораба „Рейнбоу Уориър“, собственост на екологичната организация Грийнпийс, докато е в пристанището на Окланд (Нова Зеландия), за да осигурят провеждането на ядрен опит на атола Муруроа.

1985 г. – Полет 5143 на „Аерофлот“ спира и се разбива близо до Учкудук, Узбекистан (тогава част от Съветския съюз) и убива всички 200 души на борда в най-тежката катастрофа на авиокомпанията на СССР.

1990 г. – Тържествено е открито VII велико народно събрание във Велико Търново.

1991 г. – Борис Елцин полага клетва, като демократично избран първи президент на Русия.

1992 г. – Бившия панамски диктатор Мануел Нориега е осъден на 40 години затвор в САЩ заради разрешение страната му да бъде използвана за контрабанда на наркотици.

1994 г. – На Световното първенство по футбол в САЩ Националният отбор по футбол на България побеждава с 2:1 Националния отбор по футбол на Германия и се класира за полуфиналите.

2006 г. – Президентът на Полша Лех Качински назначава своя брат близнак Ярослав Качински за премиер на страната, което е прецедент в световната политическа история.

2006 г. – При експлозия в Ингушетия е убит чеченския сепаратист Шамил Басаев.

Редактор "Екип на Петел",

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