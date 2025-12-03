На 101 години баба Емине сподели тайната на дълголетието

снимка: Община Ардино

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан лично поздрави най-възрастния жител на общината – Емине Шакир от село Боровица, която на 1 декември навърши 101 години.

Заедно с него бяха още председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям и кметът на Боровица Айсел Мехмед. В знак на уважение те поднесоха букет, подаръци и поздравителен адрес.

„За нас е чест да Ви поздравим по случай Вашия 101-ви рожден ден. Вашият дълъг и достоен житейски път е гордост за всички нас. Вие сте живата памет на нашия край и ярък пример за сила, мъдрост и човечност. Пожелаваме Ви крепко здраве, обич и още много щастливи мигове и празници, споделени с най-близките Ви хора!“, се казва в сърдечното послание на кмета Изет Шабан и председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям, предаде "Дарик".

Баба Емине благодари за оказаното внимание и сподели радостта си от посещението. Тя духна свещичките „101“ на тортата и с усмивка пожела на всички присъстващи да надминат нейните години.

През живота си баба Емине е отгледала шест деца и от малка е възпитана да цени труда, семейството и скромността – добродетели, които я съпътстват и до днес. Днес тя се радва на голямо и сплотено семейство – 14 внуци, 20 правнуци и 7 праправнуци.

Според нея тайната на дълголетието се крие в здравословния начин на живот, позитивната мисъл, консумацията на млечни продукти, чистия планински въздух, щастливото семейство и постоянната работа.

На празника присъстваха и децата на баба Емине – Кадрие, Мердие, Джемине, Шабан, Шевки и Шакир, които с много любов и всеотдайност се грижат за нея.

