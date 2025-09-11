На 105 години баба Дора пие по 4 кафета на ден, не пие вода и яде много сладко
Кадър Фб
Баба Дора е от любимите персонажи в разказите на Мира Добрева в социалната мрежа.
Тя разкри любопитен факт от "режима" й на хранене, който може да се нарече всичко друго, но не и здравословен.
Това не й пречи да е на 105 години и да пази бистър ум.
"Пие по 4 кафета на ден, продължава да не пие вода и си хапва сладичко. Покрай проучването ми за новата книга се срещам с учени, с които дискутираме този феномен, наречен БАБА ДОРА! Поне имам някакви отговори вече…", пише Мира Добрева.
Видеото вижте тук https://www.facebook.com/reel/24345834705058942/?
