На 105 години баба Дора пие по 4 кафета на ден, не пие вода и яде много сладко

Баба Дора е от любимите персонажи в разказите на Мира Добрева в социалната мрежа.

Тя разкри любопитен факт от "режима" й на хранене, който може да се нарече всичко друго, но не и здравословен.

Това не й пречи да е на 105 години и да пази бистър ум.

"Пие по 4 кафета на ден, продължава да не пие вода и си хапва сладичко. Покрай проучването ми за новата книга се срещам с учени, с които дискутираме този феномен, наречен БАБА ДОРА! Поне имам някакви отговори вече…", пише Мира Добрева.

