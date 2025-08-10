На 11 август имен ден имат 2 от изящни български имена

Кадър Храм "Свето Успение Богородично" град Батак

На 11 август всяка година празнуват

жени с имена: Лиляна, Сузана

Сузана е древноеврейско име, което означава лилия.

Лилия произлиза от цветето лилия, което символизира чистотата и непорочността.

На 11 август Църквата отбелязва двоен празник – на свети дякон Евпъл и на света мъченица Сузана.

Във време на страшното гонение при Диоклетиан живял в Сицилия св. дякон Евпъл. Той без страх служил на Бога. По това време било строго забранено на християните да държат в къщи свещени книги, които езическите власи старателно търсили и ги изгаряли, когато успявали да ги намерят.

Бил заловен, когато в една бедна колиба чел св. Евангелие. В мрачната тъмница св. Евпъл бил жестоко измъчван чрез глад и жажда. Пред смъртта си той с в глас поучавал народа и бил утешен чрез глас от небето: „Блажен си ти, Евпле, Мой добри и верн рабе! Влез в радостта на твоя Господ!“ След това той радостно преклонил главата си под меча н палача.

