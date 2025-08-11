На 11 август рожден ден има Влади Въргала

снимка: Булфото

Роден е през 11 август 1967 г. в София. Завършва НАТФИЗ със специалност „Актьорско майсторство“ за драматичен театър в класа на проф. Стефан Данаилов през 1992 г., след което учи и кинорежисура при Христо Христов, но не завършва.

Известен е като един от най-заклетите привърженици на Левски (София).

В началото на 90-те е поканен от Нидал Алгафари да се присъедини към новопоявилото се студентско предаване „Ку-ку“ и започва да прави първите комедийни скечове в него.

Един от образите в които се превъплъщава е далавераджията Влади Въргала от „Магурата“.

Впоследствие е поканен от Нери Терзиева да прави собствено шоу по Ефир 2, което е кръстено „Коктейлите на Влади“. Тогава Карамфилов напуска „Ку-ку“, но актьорите от двете предавания си гостуват.

През годините участва също във:

„Пирон“ – предаване със скрита камера, заедно с Август Попов и Михаил Ланджев.

„Шаш“ – реализирано с Илиян Джевелеков и Матей Константинов (продуценти на филма от 2008 г. „Дзифт“).

„Сладко отмъщение“ – също предаване със скрита камера

„Царете на комедията“

През 2011 г. е премиерата на филма му Операция „Шменти капели“, който той прави по своята пиеса „BG-WC – Моят дом е моята крепост“.

Владислав Карамфилов е и автор, режисьор и изпълнител на главната роля във филма „Пантуди“.

Продуцира музикалната група съставена от (по-късно вече бивши) затворници „Отряд 13“.

Филмография:

Гунди (2024) - Георги Генов – Джогата (треньор на Ботев Пловдив)

Съни Бийч (2022-2024) - Ростислав

Шменти Капели: Легендата (2013), телевизионен сериал, излъчван по TV7

Пистолет, куфар и 3 смърдящи варела (2012) – Кума

Операция „Шменти капели“ (2011) - Цеко Цеков/Карадуру Халил Стефан Чожум Иванов

Търси се екстрасенс (тв, 2001) – мутра

Ерих Райтерер (тв, 1999) – Ерих Райтерер/студентът/непознатият

Търг (тв, 1992) – циганинът (не е посочен в надписите на филма)

Не затваряй очи (2024) - в ролята на собственик на автокъща

