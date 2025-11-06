На 11 декара строят ритейл парк в български град, отварят стотици работни места

С официална церемония стартира изграждането на осмия HOLIDAY PARK в страната. Новият търговски парк ще се намира на бул. „Липник“ 73 в гр. Русе – локация с лесна достъпност и стратегическо разположение, добре позната на жителите и гостите на града. След завършването си, ритейл паркът ще обогати търговската инфраструктура на града и ще предложи на посетителите съвременна и удобна среда за пазаруване и отдих.

HOLIDAY PARK Русе ще включва повече от 20 магазина и заведения. Сред тях ще бъдат популярни вериги като Billa, Decathlon, Pepco, Ciela, Subra, Opticlasa и други, които ще предложат разнообразие от стоки и услуги. Комплексът ще разполага с повече от 11 000 кв.м търговска площ, като се очаква неговото изграждане да създаде над 100 нови работни места и да подпомогне местната икономика.

За максимален комфорт на своите клиенти HOLIDAY PARK Русе ще разполага с над 300 безплатни паркоместа. Проектът предвижда изграждане на зарядни станции за електрически автомобили, както и инсталиране на соларни панели върху покривите на търговските обекти.

Очаква се търговският комплекс да отвори врати през есента на 2026 г., като с това да се превърне в нова притегателна точка за жителите на Русе и региона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!