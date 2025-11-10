На 11 ноември имен ден празнуват 6 лунни имена

11 Ноември - св. Мина

На този ден имен ден празнуват: Мина, Минка, Минкo, Минчо, Виктор, Виктория

На 11 ноември, почитаме свети Мина като покровител на семейството.

Името му означава "месечина, луна".

На днешния ден празнуват носещите имената: Виктор, Виктория, Минчо и Минка.

Известен чудотворец, Свети Мина е покровител на сираците и бездомните.

Смята се за патрон и покровител на всички народни лечители, знахари, войни, както и на хората, поели на дълъг път. Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома. Св. Мина бил войник в Египет. За вярата след мъчения бил посечен с меч в 296 година при Диоклециан и Максимиан.

В този ден православната черква почита паметта на св. мъченици Мина, Виктор, Стефанида и Викентий.

От 11 ноември започват "Вълчите празници".

Вълчите празници водят след себе си най-дългите нощи.

Според поверията страховитата Мрата започвала да върлува от 11 ноември. След тази дата хората избягвали да излизат по късна доба.

В началото на ноември изтичали последните дни, през които прадедите ни си позволявали да се разхождат късно вечер, да играят хоро по тъмно и да се срещат с любимите си след залеза на слънцето.

По това време хората довършвали всички започнати ремонти, поправяли огради и запушвали процепите, през които можели да се промъкнат тенци, караконджоли и други зли сили.

