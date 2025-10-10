На 11 октомври имен ден празнуват 5 прекрасни имена

Пиксабей

Днес е 11 октомври. На този ден църквата почита паметта на Св. апостол и дякон Филип. Преп. Теофан Начертаний, еп. Никейски. Имен ден празнуват всички с имената Филип, Филипа, Филчо, Теофан, Теофания.

Името Филип има древногръцки произход и означава "обичащ конете" или "конелюбец".

В народния календар 11 октомври е Филипов празник. Денят се наричал така в стари времена, защото тогава са се извършвали много дейности у дома, преди времето да се развали.

Какво не трябва да се прави на 11 октомври

Днес, както и във всеки друг ден, Църквата не одобрява кавгите, сквернословието, клюките, клеветите и осъждането, както и завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате на тези, които искат помощ.

Според народните поверия на този ден не трябва да се мързелува – безделието се определя като голям грях, тъй като Свети Филип бил много работлив. Не трябва да оставяте бъркотия в къщата – ще загубите пари. Не трябва да използвате остри предмети – можете да се нараните. Не трябва да отлагате планираните дейности през този ден – по-късно те ще бъдат трудни за изпълнение или няма да бъдат възможни, пише сайтът Актуално.

