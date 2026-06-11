На 11 юни 1937 г. Сталин нарежда екзекуцията на 8 висши съветски военни, обвинени в скалъпен заговор и шпионаж

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Датата 11 юни в историята се свързва с Голямата чистка, когато през 1937 г. по нареждане на Йосиф Сталин, в Съветския съюз са екзекутирани осем високопоставени военни, осъдени по измислени обвинения в антисъветска дейност.

Делото на Трацкистката антисъветска военна организация, по-известно като Делото „Тухачевски“, е сред най-опустошителните събития от Голямата чистка на Йосиф Сталин. Проведено при пълна секретност, то бележи началото на масовия терор и бруталното обезглавяване на командния състав на Червената армия.

Първоначално обвиняемите са деветима, но началникът на Политическото управление на Червената армия Ян Гамарник се самоубива на 31 май 1937 г., малко преди официалното си арестуване.

Екзекутираните осем висши съветски военачалници, обвинени в скалъпен „военно-фашистки заговор“ и шпионаж, са: Маршал Михаил Тухачевски – заместник-народен комисар на отбраната; Йона Якир – командващ Киевския военен окръг; Йероним Уборевич – командващ Беларуския военен окръг; Август Корк – началник на Военната академия „Фрунзе“; Роберт Ейдеман – председател на съветското военно общество „Осоавиахим“; Виталий Примаков – заместник-командващ Ленинградския военен окръг; Витовт Путна – военен аташе във Великобритания; Борис Фелдман – началник на Управлението по личен състав към военното министерство.

Ключови факти за процеса:

Дата на трибунала и екзекуцията: На 11 юни Специалният съдебен присъд на Върховния съд на СССР осъжда обвиняемите на смърт, а присъдата е изпълнена в ранните часове на 12 юни 1937 г. в Москва.

На 11 юни Специалният съдебен присъд на Върховния съд на СССР осъжда обвиняемите на смърт, а присъдата е изпълнена в ранните часове на 12 юни 1937 г. в Москва. Обвиненията: Висшите офицери са набедени в организирането на „военно-фашистки заговор“, шпионаж в полза на Нацистка Германия, сътрудничество с Лев Троцки и подготовка на държавен преврат за налагане на военна диктатура.

Признания чрез изтезания: Всички самопризнания на арестуваните са изтръгнати чрез брутални физически и психологически мъчения от страна на НКВД.

Всички самопризнания на арестуваните са изтръгнати чрез брутални физически и психологически мъчения от страна на НКВД. Липса на доказателства: Делото се гледа от специален военен трибунал при закрити врати в рамките само на 18 часа, без право на адвокат и без обжалване.

Репресии над семействата: Заедно с екзекуцията на военачалниците, Сталин заповядва арестуването и разстрела на техните съпруги, деца и роднини, а мнозина други са изпратени в лагерите на ГУЛАГ.

Заедно с екзекуцията на военачалниците, Сталин заповядва арестуването и разстрела на техните съпруги, деца и роднини, а мнозина други са изпратени в лагерите на ГУЛАГ. Последствия: Повечето от съдиите, издали смъртните присъди по време на този процес, сами стават жертви на „Голямата чистка“ през следващите 18 месеца.

Екзекуциите отприщват масова вълна от чистки, при която са репресирани и убити над 30 000 офицери. Това практически унищожава военния елит на СССР непосредствено преди Втората световна война. По-късно, през 1956–1957 г., всички осъдени по делото са напълно реабилитирани поради липса на престъпление, а обвиненията са официално признати за напълно скалъпени.

Още от по-значимите събития, случили се през годините по света и у нас на днешния 11 юни:

1496 г. – Завършва второто пътешествие на Христофор Колумб през Атлантическия океан.

1580 г. – Испанските конкистадори основават Буенос Айрес.

1770 г. – Английският мореплавател Джеймс Кук открива Големия бариерен риф край Австралия.

1895 г. – Създадено първото Българско икономическо дружество.

1901 г. – Нова Зеландия анексира островите Кук.

1937 г. – Голямата чистка: По нареждане на Йосиф Сталин в Съветския съюз са екзекутирани осем високопоставени военни, осъдени по измислени обвинения в антисъветска дейност.

1940 г. – Втората световна война: Британските сили бомбардират Генуа и Торино в Италия.

1940 г. – Втората световна война: Проведена е първата атака на италианските въздушни сили на остров Малта.

1942 г. – Втората световна война: САЩ решават да окажат материална помощ на СССР чрез договора „Заем-Наем“.

1975 г. – Приета е конституцията на Република Гърция.

1985 г. – Спускаемият модул на съветския космически апарат Вега 1 изследва атмосферата и повърхността на Венера.

1987 г. – Маргарет Тачър е избрана за трети пореден път за министър-председател на Великобритания.

2001 г. – Силвио Берлускони встъпва повторно в премиерска длъжност.

2002 г. – Симеон Сакскобургготски е избран за Член на академията за науки на най-стария университет в света – Болонския университет.

2004 г. – По време на мисията на Касини-Хюйгенс орбиталният модул Касини прави първите близки наблюдения на спътника на СатурнФеба.

2010 г. – В Република Южна Африка започва Световно първенство по футбол 2010, което е първото Световно футболно първенство в африканска държава.

Редактор "Екип на Петел",

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