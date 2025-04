На 12 април април рожден ден има Деси Тенекеджиева

снимка: Булфото

Деси Тенекеджиева (родена на 12 април 1971) e български продуцент, актриса и певица .

Деси Тенекеджиева е родена на 12-ти април в град Варна в семейството на Татяна Моисей Холост (украинска еврейка от немски произход) и инж. Иван Тенекеджиев. Деси има по-голям брат – професор по рисков анализ и доктор на науките Кирил Тенекеджиев, който живее и работи в Австралия.

Дебютира в киното през 1985 г. и участва през годините в над 40 филма.

Тенекеджиева завършва IV Езикова Гимназия „Фредерик Ж. Кюри“ във Варна. Говори английски, руски, френски, италиански. Тренирала е художествена гимнастика и тенис на корт. Като ученичка е печелила национални олимпиади по математика.

Приемат я Изчислителна техника и микроелектроника във ВМЕИ, но два месеца по-късно кандидатства във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, където е приета и учи в класа на проф. Николина Георгиева. Специализира режисура при проф. Гриша Островски.

Като студентка среща театралния режисьор Стоян Камбарев и се омъжва за него. Година след това се ражда синът им Йосиф. Стоян Камбарев почива на 44 години на 21 септември 1998 г.

Тенекеджиева се определя като антикомунистка.

Някои от най-запомнящите се роли на Деси Тенекеджиева в театъра:

„www.lubovnika.com“ от Йонеско, в ролята на Ученичката; режисьор Бойко Богданов, Малък градски театър зад канала, София

„Подлезът на Анна“ от Константин Вампила, в ролята на Анна, режисьор А.Дончев

„Прозорецът на Йонеско“ от Елин Рахнев, в ролята на Следователката; режисьор Жоро Михалков, БНР

„Три сестри“ от А.П.Чехов, в ролята на Наташа;режисьор Стоян Камбарев, Драматичен театър София

„Майсторът и Маргарита“ от Михаил Булгаков, в ролите на Хела и Маргарита; режисьор Теди Москов, Театър Българска Армия

Актриса и певица в „AKVA theatre“, режисьор Деляна Мичева

„Между небето и земята“, режисьор Петър Тодоров, НДК

„Игра на светлини и сенки“, режисьор проф.Н Георгиева

„Лисан философ“ от Мрожек, в ролята на Епископът; режисьор Румен Рачев.

Деси Тенекеджиева се изявява и на музикалната сцена.

През 1996 – 2000 година е актриса и певица в театър АКВА с музикален режисьор Деляна Мичева. Първият ѝ самостоятелен музикален проект като певица е от 2003 г. съвместно с Николай Иванов (пиано и вокали). Наречен е Inside и има за основа етноелементи от българския фолклор. В него участват Михаил Йосифов (тромпет), Стоян Павлов (перкусии) и Марио Иванов (бас).

През 2003 г. излиза песента ѝ Тъмно (Dark), в която участва Джон Калека от Нигерия. През 2006 г. излиза втора песен – Когато всичко свърши (When Everything is Over) с участието на Миро от Каризма. Режисьор на клипа е Ивайло Палмов.

Следващият ѝ музикален проект Chillout Project е от 2007 г. с Inside Band в лицето на Милен Кокошаров (пиано), Тони Рикев (китара), Валери Цанков (перкусии).

В края на 2010 г. излиза първият ѝ музикален албум – „Crazy Butterfly“, стилово определян на границата между чилаут, поп, хаус и джаз. Негов музикален продуцент е композиторът Мага и като музиканти участват Михаил Йосифов (тромпет), Валери Цанков (ударни), Милен Кокошаров (пиано) Веселин Веселинов – Еко (бас китара), Калин Вельов (перкусии) и Боби Вълчев (клавишни). Тенекеджиева е автор на повечето текстове и мелодии в албума. Песните ѝ са на български, английски, италиански, френски, суахили и на измислен, „ангелски“ език. Албумът е подкрепен от Община Варна като част от инициативата за издигането на града за Европейска столица на културата през 2019 г.

Тенекеджиева е посланик на добра воля на Youth for Human Rights International (YHRI) – Младежи в подкрепа на човешките права – световна организация с център Лос Анджелис.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!