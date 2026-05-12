На 12 май 1957 г. Българският спортен тотализатор стартира дейността си с играта "Спорт тото 1"

На днешната дата, 12 май, през 1957 г. Българският спортен тотализатор (БТС) започва своята дейност с играта „Спорт тото 1“, включваща прогнози да футболни мачове. Стартът на „Спорт тото 1“ е с 10, а по-късно 13 футболни срещи.

Първият тираж, проведен на 12 май, с едва 5000 фиша в София, полага основите на организираните хазартни игри в България с цел подпомагане на физическата култура и спорта.

Още същата година, на 29 декември 1957 г., стартира и популярната числова игра „Спорт тото 2 - 6 от 49“. През 1958 г. се появява популярната игра „Спорт тото 2“ (избиране на числа).

Това историческо събитие бележи официалното начало на организираните спортни залагания в България с цел набиране на средства за родния спорт. Печалбите започват да финансират стадиони, зали и басейни.

През годините тотализаторът се утвърди като водещ организатор на игри на щастието в страната.

Днес БСТ е държавно предприятие, което организира разнообразни лотарийни и тото игри, като подпомага финансово развитието на българския спорт.

Още от по-значимите събития през годините на днешния 12 май:

254 г. – Папа Стефан I наследява папа Луций I като 23-ти папа.

1364 г. – В Краков, Полша, е основан най-старият полски университет – Ягелонския.

1551 г. – В Лима, Перу, е основан Националният университет Сан Маркос – най-старият университет в Америка.

1876 г. – В Тетевенския Балкан при засада е убит Георги Бенковски, един от водачите на Априлското въстание.

1881 г. – В Северна Африка, Тунис става френски протекторат.

1926 г. – Норвежецът Руал Амундсен, италианецът Умберто Нобиле и американецът Линкълн Елсуърт прекосяват Северния полюс с аероплан.

1937 г. – Джордж VI и Елизабет Боуз-Лайън са коронясани за крал и кралица на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия.

1945 г. – Влиза в сила наредбата закон за гражданския брак.

1949 г. – Студената война: Съветският съюз вдига Берлинската блокада.

1957 г. – Българският спортен тотализатор започва своята дейност с игра на СПОРТ ТОТО 1.

1965 г. – Съветският космически апарат Луна 5 се разбива на Луната.

1968 г. – Самолет на военновъздушните сили на Съединените американски щати е свален по време на битката при Кхам Дук във Виетнам. Умират всички 189 военни и виетнамски цивилни на борда.

2001 г. – За първи път се излъчва шоуто „Стани богат“.

2008 г. – При Земетресение в Съчуан, Китай, загиват повече от 69 хил. души, други 374 хил. са ранени, а около 4,8 милиона стават бездомни.

2010 г. – Самолетът при полет 771 на „Африкия Еъруейс“ се разбива близо до пистата на международното летище „Триполи“, Либия, при което загиват 103 от 104-те души на борда.

