На 12 май имен ден празнуват Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен

12 Май / Имен ден: Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен

На този ден, наречен още Герман Градушкар, народът ни празнува за измолване на дъжд и срещу градушка. Не се работи, особено полска работа.

Не се впрягат воловете, за да не бие градушка.

Герман е цариградският патриарх, на когото църквата посвещава отделен празник в календара – 12 май – заради продължителната му борба с иконоборството. Живял е през VIII в., по времето на император Анастасий, когото споменават заради изграждането на стените Анастасиеви. След продължителната си борба с иконоборците Герман напуснал патриаршеския престол и заживял в пустинята.



В народната представа се свързва с много по-древни езически повелители на небесните летни бури – град, дъжд, огнена стихия. Българинът го нарича Герман, Гечо, Джерман, Калоян, Кабаиван, Скалоян, Драганчо и изпълнява на празника му обичай за предизвикване, измолване на дъжд. Нарича се още Герман Градушкар, защото пази хората от градушка. Негови побратими градушкари са Вартоломей (11 юни), Лисе (14 юни) и Видовден (15 юни).

