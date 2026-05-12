На 12 май рожден ден празнува Карлос Насар

Карлос Мeй Насар е български щангист от смесен произход, майка му е българка, а баща му – ливанец.

Той е олимпийски, трикратен световен и четирикратен европейски шампион, както и един от най-младите носители на световен рекорд в историята на вдигането на тежести. Започва състезателната си кариера в СКВТ „Старт“ – Червен бряг под ръководството на Илиян Илиев.

Карлос е обявен за спортист на годината на България за 2024 и 2025 година.

Карлос Насар е роден в Париж на 12 май 2004 г. майка му е българка, а баща му ливанец.

Името му родителите му избират вдъхновени от испанския тенисист Карлос Моя, като второто име е препратка към името на баба му Мая. Има двама братя, Лазар, по-големият се занимава с шах, а Иван, по-малкият също е щангист в СКВТ Червен бряг. Баща му Хасан и майка му Поля Иванова се разделят и майка му решава да се прибере с децата си в родния Червен бряг.

Като дете Карлос първоначално се занимава с шах, по примера на по-големия си брат Лазар, но бързо се ориентира към други спортове, първоначално лека атлетика, докато накрая се спира на вдигането на тежести. За щангите го открива първият му треньор Илиян Илиев, когото Насар нарича свой втори баща.

По думите на майка му Поля, без треньора Илиян Илиев успехите на Карлос Насар не биха били възможни. „Той даваше лични средства, време, нерви, възпитаваше го. Беше му приятел, родител. Вложи всичко, което знае и може, в Карлос. Имаше изключително сърце за спорта. Още при първата тренировка треньорът му беше изумен, че попива всичко и изпълнява и затова му се получаваха нещата. Не ни е искал абсолютно никакви средства, той го водеше и прибираше от състезанията, защото аз работех и нямаше как да пътувам. Илиян дори водеше Карлос да обядва, да вечеря, защото нямахме възможност да готвим за спортист. Не сме богати, съвсем обикновени хора сме и синът ми дължи всичко на Илиян."

На 2 декември 2022 г. Карлос Насар губи своя треньор Илиян Илиев, който умира от инфаркт на път за Белмекен, където Насар е на тренировъчен лагер, дни преди предстоящото световно първенство в Колумбия.

Загубата на треньора му е голям удар за Карлос, която той все още не може да превъзмогне. В Богота, Насар, дни след смъртта на неговия треньор Илиян Илиев прави нула в изхърлянето и поставя световен рекорд в изтласкването за мъже.

Карлос Насар е несемеен, имал е връзка с бившата гимнастичка от националния отбор по художествена гимнастика Магдалина Миневска, която също участва на летните олимпийски игри в Париж с ансамбъла по художествена гимнастика, където завършва на четвърто място в класирането. След олимпиадата Магдалина Миневска се отказва от спорта. През септември, 2025 г., Карлос официално разкри пред своите последователи, че е във връзка с волейболистката Александра Костадинова.

Карлос Насар е любител на футбола и привърженик на ЦСКА. От малък посещава стадиона като част от червената агитка. Сам споделя, че първата си премия като спортист е получил от привържениците на ЦСКА, които забелязват огромния му талант от най-ранна юношеска възраст и го подкрепят след първите му успехи в Прищина, 2017 г. и Милано, 2018 г.

