На 12 ноември е родена Ан Хатауей

Ан Джаклин Хатауей (на английски: Anne Jacqueline Hathaway) е американска актриса.Носителка е на наградата „Оскар“, Наградата на БАФТА, Награда „Златен глобус“ и Награда „Еми в праймтайм“. Има и номинация за наградата Сатурн, за най добра женска роля (2014).

През 2009 г. се появява в списъка на сп. „Форбс“ на 100-те най-добре платени известни личности, а през 2015 г. е сред най-добре платените актриси в света.

Като тийнейджърка играе в телевизионния сериал Get Real (1999 – 2000) и прави своя пробив с главната роля в комедията на Дисни „Дневниците на принцесата“ (2001). След участието си в поредица от семейни филми, включително „Приказка за Ела“ (2004), Хатауей прави преход към роли за възрастни с драмата от 2005 г. „Планината Броукбек“.

Комедийната драма „Дяволът носи Прада“ (2006), в която играе асистентка на редакторка на модно списание, е най-големият ѝ комерсиален успех до момента. Тя играе лекуваща се наркоманка в драмата „Рейчъл се омъжва“ (2008), която ѝ носи номинация за „„Оскар“ за най-добра женска роля. Участва в няколко комерсиално успешни филма, включително комедията „Умирай умно“ (2008), романтичните филми „Булчински войни“ (2009), „Денят на влюбените“ (2010) и „Любовта е опиат“ (2010), и фентъзи филма „Алиса в страната на чудесата“ (2010).

През 2012 г. играе ролята на Жената-котка в най-касовия си филм „Черният рицар: Възраждане“. Това е последвано от изпълнението ѝ на Фантин – проститутка, умираща от туберкулоза, в мюзикъла „Клетниците“, спечелвайки „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса.

След това играе Амилия Брент - учен и космонавт в научнофантастичния филм „Интерстелар“ (2014), собственичка на моден уебсайт в комедията „Обратно в играта“ (2015), надменна актриса в „Бандитките на Оушън“ (2018), измамница в комедията „Мошенички от класа“ (2019) и Ребека Нойман в минисериала WeCrashed (2022).

Хатауей печели Награда „Еми“ за гласовата си роля в анимационния ситком „Семейство Симпсън", пее в саундтраци, появява се на сцената и е водеща на събития. Тя подкрепя няколко благотворителни каузи. Тя е член на борда на Театрална мрежа „Лолипоп“ – организация, която предлага филми на деца в болници, и се застъпва за равенство между половете като посланик на добра воля на ООН за жените.

Играта на Хатауей е сравнявана с тази на Джуди Гарланд и Одри Хепбърн, която е любимата ѝ актриса

Ан Жаклин „Ани“ Хатауей е родена на 12 ноември 1982 г. в квартал „Бруклин“ в Ню Йорк. Баща ѝ Джералд е адвокат по трудово правоотношение, а майка ѝ Кейт Макколи е бивша актриса, чийто баща Джо е радио личността на комерсиалната радио станция WIP (AM) Филаделфия. Има по-голям брат Майкъл и по-малък брат Томас. Когато е на шест години, семейството ѝ се премества в Милбърн, Ню Джърси, където е отгледана.

На осемгодишна възраст,когато Хатауей гледа как майка ѝ участва в първото национално турне на мюзикъла „Клетниците“ като Фантин, тя моментално се увлича по сцената, но родителите ѝ не желаят тя да преследва актьорска кариера. След това майка ѝ се отказва от актьорството, за да отглежда Хатауей и нейните братя.

Хатауей е възпитана като римокатоличка и като малка иска да стане монахиня, но актьорството винаги е висок приоритет за нея. Отношенията ѝ с Католическата църква се променят на петнадесет години, след като научава, че по-големият ѝ брат е гей. Семейството ѝ напуска църквата, присъединявайки се към Епископалната църква поради приемането на хомосексуализма, но в крайна сметка те напускат и нея. През 2009 г. Хатауей описва религиозните си убеждения като „работа в процес на развитие“.

Хатауей учи в Монтесори училището „Бруклин Хайтс“ и в началното училище „Уайоминг“ в Милбърн.

Завършва гимназията в Милбърн, където играе футбол и участва в много пиеси, включително в музикалната комедия „Имало едно време един матрак“ в ролята на Уинифред.По-късно се появява в пиесите „Джейн Еър“ и „Джиджи“ в Пейпър Мил Плейхаус в Ню Джърси.

Следва в Американската академия за драматични изкуства през 1993 г. и става първият тийнейджър, приет в актьорската програма на Театрална компания „Група Бароу“.

Прекарва няколко семестъра в изучаване на специалност „Английски и политология“ в Колеж „Васар“ в град Пъкипси, Ню Йорк,[21] преди да се прехвърли в Школата за индивидуално обучение „Галатин“ на Нюйоркския университет.

Между 1998 и 1999 г. пее сопран с Хор „All-Eastern US High School Honors“ в Карнеги Хол и в пиеси в Подготвително училище „Ситон Хол“ в Западен Ориндж, Ню Джърси.

