На 12 юни отбелязваме Международен ден за премахване на детския труд

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На 12 юни се отбелязва Световният ден за борба с детския труд. През 2002 г. Международната организация по труда обяви 12 юни за Световен ден за борба срещу детския труд, за да привлече повече внимание към проблема, пред който се изправят децата, пише Imenata.com.

Според данни на организацията в глобален мащаб 115 млн. деца вземат участие в опасен труд. Това е труд, който по своя характер или поради обстоятелствата, при които се извършва, би могъл да доведе до увреждане на детското здраве, безопасност или морал. Децата, работещи в най-различни икономически дейности и на най-различни длъжности, могат да бъдат изложени на подобни рискове и проблемът е с глобален характер, като засяга както индустриализираните, така и развиващите се страни.

Редактор "Екип на Петел",

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