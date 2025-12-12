реклама

На 13 декември имен ден празнуват 5 прекрасни имена

12.12.2025 / 16:17 0

Булфото

Имен ден празнуват  всички, които носят името Евгений, Евгения, Жени, Женя, Адам

На 13 декември почитаме паметта на  Св. девойка Лукия (Лучия), която прославила Бога в сицилийския град Сиракуза, заедно с паметта на Св. Герман, който се родил в православна Русия, а проповядвал Божието слово на Алеутските острови и на Аляска.  Починал блажено през 1837 г.

Имен ден празнуват Евстратий, Евстрати, Стати, Статко, Евгени, Евгений, Евгения, Женя, Гено, Генчо, Гендо, Лучия, Герман. 

 

