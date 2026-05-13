На 13 май отдаваме почит към паметта на Свети Георги Изповедник

Свети Георги Изповедник (често отъждествяван с Георги Митилински или Георги Лимниот) е изтъкнат православен светец, монах и защитник на иконопочитанието през VIII-IX век . Възлюбил монашеския живот от млад, той смело се противопоставя на иконоборческите гонения, заради което страда, но остава твърд във вярата си.

Ключови факти:

Памет: Православната църква чества паметта му на 13 май .

Живот: Живее по време на иконоборческите гонения (вероятно при император Лъв Исаврянин).

Дело: Активно защитава почитането на светите икони, обявявайки го за дълг на всеки християнин.

Честване: Често се отбелязва заедно с други светци, като св. мъченица Гликерия.

ветият мъченик и изповедник Христов, Георги, се родил в град Константинопол. Заради поклонение на честните икони и тяхното почитане, той бил хванат от иконоборците и доведен пред император Теофил, който ту със заплахи, ту с убеждения поискал да го склони да се отрече от Христа и от поклонението на светите икони, но светията не се съгласил на това. Възмутен от гнусните и лъжливи думи на мъчителя, той казал:



- Всеки истински християнин трябва да се покланя на светите икони и да ги почита, тъй като почитта към тях се пренася и на Първообраза.



За тези думи завързали свети Георги за шията с въже и го влачили по улиците на града като злодей, после го заключили в тъмница. Накрая отнели и разграбили цялото му имущество. Самия него, заедно с жена му Ирина и с децата им изпратили в изгнание, където той понесъл много беди и с радост се преставил в Господа.

