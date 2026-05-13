На 13 май отдаваме почит към паметта на Свети Георги Изповедник
Свети Георги Изповедник (често отъждествяван с Георги Митилински или Георги Лимниот) е изтъкнат православен светец, монах и защитник на иконопочитанието през VIII-IX век. Възлюбил монашеския живот от млад, той смело се противопоставя на иконоборческите гонения, заради което страда, но остава твърд във вярата си.
Ключови факти:
Памет: Православната църква чества паметта му на 13 май.
Живот: Живее по време на иконоборческите гонения (вероятно при император Лъв Исаврянин).
Дело: Активно защитава почитането на светите икони, обявявайки го за дълг на всеки християнин.
Честване: Често се отбелязва заедно с други светци, като св. мъченица Гликерия.
ветият мъченик и изповедник Христов, Георги, се родил в град Константинопол. Заради поклонение на честните икони и тяхното почитане, той бил хванат от иконоборците и доведен пред император Теофил, който ту със заплахи, ту с убеждения поискал да го склони да се отрече от Христа и от поклонението на светите икони, но светията не се съгласил на това. Възмутен от гнусните и лъжливи думи на мъчителя, той казал:
- Всеки истински християнин трябва да се покланя на светите икони и да ги почита, тъй като почитта към тях се пренася и на Първообраза.
За тези думи завързали свети Георги за шията с въже и го влачили по улиците на града като злодей, после го заключили в тъмница. Накрая отнели и разграбили цялото му имущество. Самия него, заедно с жена му Ирина и с децата им изпратили в изгнание, където той понесъл много беди и с радост се преставил в Господа.
