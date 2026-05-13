На 13 май 1917 г. три овчарчета виждат обявлението на Света Дева Мария край Фатима

На 13 май 1917 г. три овчарчета – Лусия дос Сантос (10 г.) и нейните братовчеди Франсишку (9 г.) и Жасинта Марто (7 г.), които пасяли овце, съобщават, че са видели сияйна жена, определена като Света Дева Мария, край Фатима, Португалия. Това видение се повтаря всеки месец до 13 октомври същата година.

Това историческо събитие, случило се в местността Кова да Ирия, близо до Фатима, е известно като Чудото във Фатима.

Девата се явява общо шест пъти, винаги на 13-о число от май до октомври, с изключение на август, когато децата са задържани от властите. Децата съобщават, че Дева Мария ги призовава към молитва, покаяние и разкрива т.нар. „Три тайни от Фатима“.

Последното явяване на 13 октомври 1917 г. е съпроводено от феномен, известен като "Танцът на слънцето" или „Чудото със слънцето“, наблюдаван от над 70 хиляди души. Събитието превръща Фатима в един от най-големите католически поклоннически центрове в света.

Трите тайни: Божията майка разкрива на децата три пророчества. Първата тайна е видение за ада и края на Първата световна война. Втората тайна е пророчество за избухването на Втората световна война, а третата - видение за покушение срещу папа (свързвано с Йоан Павел II).

Още от по-значимите събития през годините на днешната дата:

1327 г. – Подписан е Черноменският договор между Втората българска държава и Византийската империя от Михаил Шишман и Андроник III.

1346 г. – Йоан VI Кантакузин става император на Византия.

1497 г. – Папа Александър VI отлъчва Гироламо Савонарола, доминикански свещеник и владетел на Флоренция.

1501 г. – Америко Веспучи започва своето плаване на запад, в което установява, че Христофор Колумб е открил новия континент Америка.

1572 г. – Григорий XIII става папа.

1647 г. – 106 години след основаването си Сантяго (Чили) е почти изцяло разрушен от земетресение.

1787 г. – Единадесет кораба със затворници напускат Портсмът, Англия, за да основат каторжническа колония в Австралия.

1808 г. – Основана е Академията за изобразителни изкуства в Мюнхен.

1830 г. – Еквадор се отделя окончателно от Велика Колумбия.

1846 г. – Мексиканско-американска война: САЩ обявява война на Мексико.

1848 г. – За първи път е изпълнен Химна на Финландия.

1857 г. – Сформиран е департамента на южноамериканската държава Колумбия Сантандер.

1880 г. – В Ню Джърси Томас Едисън тества за първи път своята електрическа жп линия.

1888 г. – В Бразилия с подписването на т. нар. „Златен закон“ е отменено робството. Чества се като Ден на мулата (Dia do Mulato).

1899 г. – Основан е бразилският футболен отбор от град Салвадор, щат Баия Витория Баия.

1905 г. – Основан е бразилският футболен клуб от Ресифе, Пернамбуко Спорт Клуб до Ресифе.

1909 г. – За първи път е проведена колоездачната Обиколка на Италия.

1912 г. – Във Великобритания са създадени Кралски Въздушни корпуси (Royal Flying Corps/RFC).

1913 г. – Открита е сградата на Централната минерална баня в София, построена по проект на архитектите Фридрих Грюнангер и Петко Момчилов.

1922 г. – Със закон Столичната община е разделена на 6 района.

1932 г. – Създадена е Военната академия за механизация и моторизация в Москва.

1933 г. – Създадена е нацистка политическа партия Национално единение в Норвегия.

1939 г. – В Блумфилд (Кънектикът) започва емисии първото обществено УКВ-радио.

1940 г. – Втората световна война: Започва нашествие на Германия на територията на Франция.

1943 г. – Втората световна война: Германските и италианските войски в Северна Африка се предават на силите на Антихитлеристката коалиция.

1946 г. – Създаден е Московският институт по топлотехника.

1947 г. – Основан е бразилският футболен клуб от град Крисиума, щат Санта Катарина Крисиума Ешпорте Клубе.

1950 г. – Създаването на Формула 1. Голямата награда на Великобритания.

1952 г. – Проведено е първото заседание на горната камара на парламента на Индия Раджа Сабха.

1958 г. – Група френски офицери извършват преврат в Алжир и поставят условие да бъде сформирано национално правителство под ръководство на Шарл дьо Гол, за да се подсигури френския контрол над Алжир.

1967 г. – Д-р Закир Хюсеин става първият мюсюлманин – президент на Индия.

1981 г. – Мехмед Али Агджа извършва Атентат срещу Йоан Павел II на площад Свети Петър в Рим.

1991 г. – Основана е обществена телевизия в Русия – Русия 1.

1992 г. – Състои се премиерата на американския филм Танц по водата.

1995 г. – Гревенското земетресение предизвиква големи материални щети в Гревенско и Кожанско в област Западна Македония, Гърция, но не взима човешки жертви.

2000 г. – Създадени са с указ на президента на РФ Сибирски федерален окръг, Уралски федерален окръг, Централен федерален окръг и Южен федерален окръг.

2000 г. – Състои се премиерата на приключенската комедия О, братко, къде си?на братя Коен.

2000 г. – Основан е руският волейболен клуб в град Казан, Татарстан ВК Зенит.

2001 г. – Основан е Солунският еврейски музей.

2006 г. – Основана е политическата партия Гвардия в България.

2007 г. – Започва строителството на моста между Видин в България и Калафат в Румъния.

2007 г. – Официално е открит бюст паметник на майор Томпсън пред сградата на кметството на село Томпсън.

2010 г. – Димитър Бербатов се отказва от националния отбор по футбол.

2011 г. – Състои се световната премиера на американския филм Шаферки.

