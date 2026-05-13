На 13 май Католическата църква чества Дева Мария от Фатима

На 13 май Католическата църква отбелязва факултативното възпоменание на Дева Мария от Фатима, възпоменавайки първото от шестте явления на Богородица пред трите пастирчета (Лусия, Франсиско и Ясинта) в Португалия през 1917 г.. Тя предава послания за покаяние, молитва (Броеница) и посвещение на Непорочното ѝ сърце.
Основни факти за събитието:
Дата и място: 13 май 1917 г., местността Кова да Ирия край Фатима, Португалия.
Свидетели: Три деца овчарчета – Лусия дос Сантос (10 г.), Франсиско Марто (9 г.) и Ясинта Марто (7 г.).
Послание: Дева Мария призовава към молитва за грешниците, покаяние и редовно молене на Броеницата за мир.
Трите тайни: По време на явленията са разкрити пророчества, включващи видение на Ада, края на Първата световна война, предсказание за Втората световна война и страданията на Църквата.
Признание: На 13 май 1930 г. епископът на Лейрия обявява явленията за истински и разрешава официалното почитане на Дева Мария от Фатима.
Явленията се повтарят всеки месец на 13-о число до октомври 1917 г., като на 13 октомври се случва т.нар. "Чудо на слънцето", наблюдавано от хиляди хора. Фатима е превърната в едно от най-значимите поклоннически места в света, посещавано от папи, включително папа Франциск.
