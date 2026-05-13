На 13 май Католическата църква чества Дева Мария от Фатима

снимка: Mfryc, Уикипедия

На 13 май Католическата църква отбелязва факултативното възпоменание на Дева Мария от Фатима , възпоменавайки първото от шестте явления на Богородица пред трите пастирчета (Лусия, Франсиско и Ясинта) в Португалия през 1917 г.. Тя предава послания за покаяние, молитва (Броеница) и посвещение на Непорочното ѝ сърце .

Основни факти за събитието:

Дата и място: 13 май 1917 г., местността Кова да Ирия край Фатима, Португалия.

Свидетели: Три деца овчарчета – Лусия дос Сантос (10 г.), Франсиско Марто (9 г.) и Ясинта Марто (7 г.).

Послание: Дева Мария призовава към молитва за грешниците, покаяние и редовно молене на Броеницата за мир.

Трите тайни: По време на явленията са разкрити пророчества, включващи видение на Ада, края на Първата световна война, предсказание за Втората световна война и страданията на Църквата.

Признание: На 13 май 1930 г. епископът на Лейрия обявява явленията за истински и разрешава официалното почитане на Дева Мария от Фатима.

Явленията се повтарят всеки месец на 13-о число до октомври 1917 г., като на 13 октомври се случва т.нар. "Чудо на слънцето", наблюдавано от хиляди хора. Фатима е превърната в едно от най-значимите поклоннически места в света, посещавано от папи, включително папа Франциск.

