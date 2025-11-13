На 13 ноември рожден ден празнува Мария Петрова

снимка: Булфото

Мария Димитрова Петрова (родена на 13 ноември 1975 г. в Пловдив, България) е бивша гимнастичка по художествена гимнастика. Тя е втората българска гимнастичка трикратна световна шампионка (Аликанте 1993, Париж 1994, Виена 1995) след Мария Гигова, двукратна европейска шампионка (Щутгарт 1992, Солун 1994) и носителка на европейската купа (Малага 1993). Мария Петрова е една от петте трикратни световни шампионки в цялата история на този спорт.

Спортни постижения:

1991 г. – Световно Първенство (Атина) дебют на световно първенство

– световна вице шампионка в отборното класиране заедно с Мила Маринова и Кристина Шикерова

- четвърто място финал на топка и бухалки.

1992 г. – Европейска Първенство (Щутгарт)

– абсолютна европейска шампионка в многобоя с максимален брой точки 40.00

- Европейска шампионка в отборното класиране заедно с Диана Попова и Димитринка Тодорова

- 1 бронзов медал на въже

1992 г. – Световно първенство (Брюксел) световна вице-шампионка в многобоя

- 2 сребърни медала (финал на топка и бухалки)

- 1 бронзов медал (финал на обръч)

1992 г. XXV олимпийски игри в Барселона – 5-о място многобой

1993 г. – Европейската купа (Малага) златен медал в многобоя

- 2 златни медала (финал на обръч и лента)

- 1 сребърен медал (финал на топка)

1993 г. – Световно първенство (Аликанте) абсолютна световна шампионка в многобоя

- Световна шампионка в отборното класиране заедно с Юлия Байчева и Бранимира Иванова Маркова

- 3 златни медала (финал на обръч, топка и лента)

- 1 бронзов медал (финал бухалки)

1994 г. – Световно първенство (Париж) абсолютна световна шампионка в многобоя

- 1 златен медал (финал на обръч)

- 2 сребърни медала (финал на лента и бухалки )

- 1 бронзов медал (финал на топка)

1995 г. – Световно първенство (Виена) абсолютна световна шампионка в многобоя заедно с Екатерина Серебрянская

- Световна вице шампионка в отборното класиране заедно с Диана Попова

- 1 златен медал (финал на бухалки)

- 1 сребърен медал (финал на въже)

1996 г. – Световно първенство (Будапеща) не се провежда многобой, в състезанието е предвидено разпределение на медали само на отделните уреди, всяка гимнастичка (по 2 от страна) може да участва само с две съчетания.

- 1 сребърен медал (финал на топка)

- 1 бронзов медал (финал на бухалки)

1996 г. XXVI олимпийски игри в Атланта – 5-о място многобой

Личен живот

23 декември 1994 г. Наградите „Спортен Икар“. Мария Петрова е наградена за спортистка на годината, а Борислав Михайлов е награден за спортист на годината.

Мария Петрова се омъжва за Борислав Михайлов през 1998 г., който тогава е вратар на Българския национален отбор по футбол.

От него Мария има дъщеря, Елинор (р. 1999). Гимнастичката приема децата от първия брак на Борислав – Бисера (1982) и Николай Михайлов (футболист) (1988).

Професионална Кариера:

2001 – Член на Управителния Съвет към БФХГ (Българска федерация по художествена гимнастика)

2005 – Член на Техническия комитет към Европейската федерация по художествена гимнастика

2010 – Вицепрезидент на БФХГ

2018 – Президент на Техническия комитет към Европейската федерация

2021 – Втори вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по художествена гимнастика

