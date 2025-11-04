На 13 ноември събират стари перални, телевизори, печки от домовете

Пиксабей

На 13 ноември в община Шабла ще се проведе кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, организирана съвместно с „Елтехресурс“ АД, предаде Про нюз Добрич

Инициативата ще обхване всички населени места от общината, като гражданите и фирмите ще имат възможността да се освободят от стари, неработещи електроуреди като печки, хладилници, перални машини, телевизори, компютри и други.

За да се възползват от услугата, жителите и представителите на бизнеса трябва да подадат предварителна заявка за извозване на старите уреди до 12 ноември включително.

