На 13 октомври изтича срокът за 65% безвъзмездна помощ за фотоволтаици, батерии и термопомпи

Радмила Рангелов – управител на частна компания и бивш зам.-кмет на Община Кюстендил, с над 18 години опит в планирането, подготовката и изпълнението на проекти обясни как МСП да подадат проект навреме и кои активи от списъка носят най-бърз ефект



Г-жо Рангелова, защо този момент е толкова важен за бизнеса?

Радмила Рангелова: Защото става дума за работеща възможност да закупиш конкретни активи с безвъзмездна помощ – и срокът е съвсем близо: 13 октомври 2025 г., 16:30 ч. Подаването е само през ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС) и по процедурата се допуска само едно проектно предложение на кандидат. Това означава фокусирани решения и безупречна документация още от първия опит.

Какви активи реално могат да се финансират?

Радмила Рангелова: Списъкът е ясен и „затворен“ – включва 16 технологични групи за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Най-често виждаме термопомпи, рекуперативна вентилация, чилъри, въздушни компресори и изсушители, енергийно ефективно осветление, топлоизолации и дограми. От ВЕИ компонентите изпъкват фотоволтаици с инвертори и локални батерии. Логиката е проста: избираш актив от допустимия списък, доказваш, че е за собствено потребление на предприятието, и изпълняваш техническите минимални изисквания. При фотоволтаиците и батериите има и изрични условия за управление на мощността – вкл. ограничаване на връщането в мрежата чрез подходящ инвертор и настройки.

В какъв размер е безвъзмездната финансова помощ и при какъв интензитет?

Радмила Рангелова: Диапазонът на гранта е от 30 000 до 100 000 лв. на проект. Интензитетът на подкрепата достига до 65% за микро, малки и средни предприятия. Помощта е по режим de minimis, затова се проверява натрупването за „едно и също предприятие“ за последните три финансови години – до левовата равностойност на 300 000 евро. Тези три числа – 30–100 хил. лв., 65% и 300 хил. евро – са базовата рамка, която всеки управител трябва да провери още преди да отвори формуляра.

Кой може да кандидатства и има ли „червени линии“?

Радмила Рангелова: Допустими са МСП с релевантна икономическа дейност по КИД-2008, които покриват общите критерии за допустимост и нямат ограничения по линия на режима за държавни помощи. Има и хоризонтален филтър – принципът DNSH („да не се нанасят значителни вреди“), който изключва инвестиции, свързани с изкопаеми горива, системи в обхвата на ETS, изгаряне на отпадъци и др. Накратко: финансира се чиста енергия и ефективност за собствените процеси на фирмата, а не за наематели или за продажба в мрежата.

