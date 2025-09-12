На 13 септември България се разделя на две

Пиксабей

НИМХ: Слънчево време в по-голямата част от страната, до 30° в най-топлите райони

Лято по Черноморието и свежо утро в планините

Според прогнозата на НИМХ, утре – събота, 13 септември, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана облачност. През деня условия за слаб дъжд ще има само на отделни места в централните и планинските райони. Ще продължи да духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще варират между 25° и 30°, като в София ще достигнат около 27°.

Времето в планините – по-хладно, с краткотрайни превалявания

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планина и Родопите. Следобед повече облаци ще се появят над масивите в Югозападна България, а в най-високите части ще се задържат и плътни облаци. На места се очакват слаби валежи.

Вятър: слаб до умерен от изток;

Температура на 1200 м: около 21°;

Температура на 2000 м: около 14°.

По Черноморието – слънце следобед и топла морска вода

След нощни превалявания, преди обяд по Черноморието облачността ще е значителна, но ще намалява и следобед ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще духа от изток-североизток, предимно умерен.

Максимални температури: 24°–25°;

Температура на морската вода: 24°–25°;

Вълнение на морето: около 3 бала.

