На 13 септември рожден ден има Цветана Пиронкова

снимка: Булфото

Родена 13 септември 1987 г. в Пловдив.

Цветана Кирилова Пиронкова е българска тенисистка. През 2010 г. става първата българка, която достига до полуфинал на Уимбълдън. Най-високата ѝ позиция в Световната ранглиста на WTA е 31 място, постигнато през септември същата година.

Спортист на годината на България за 2020 година.

Пиронкова е родена на 13 септември 1987 г. в Пловдив, в спортно семейство. Бащата, Кирил Енчев, който също така е неин треньор, е републикански шампион по кану; майката, Радосвета Чинкова, е многократна медалистка по плуване. Пиронкова има брат и сестра; сестрата Eлисавета също играе тенис професионално, а техният брат, Енчо, е треньор в ТК „Локомотив“, както и спаринг-партньор на Пиронкова – той я придружава на повечето турнири, в които тя участва. Цветана е внучка на Енчо Пиронков – известен български художник.

Цветана Пиронкова тренира тенис от 4-годишна възраст, като първата ѝ ракета е подарена от Теодора Недева.

Успехите ѝ започват още от родния Пловдив. През 2000 г. тя става изгряващата звезда на България. На финала на държавното първенство за жени на закрито, Цветана Пиронкова стига до полуфинал. Следва добро представяне на редица турнири от календара на международната тенис асоциация. Понастоящем Цветана Пиронкова е неизменна част от българския отбор за Фед Къп. През 2006 г. българската надежда печели олимпийска стипендия и е обявена за тенисистка номер 1 на годината.

На 5 юли 2010 г. кметът Славчо Атанасов удостоява Цветана Пиронкова със званието почетен гражданин на Пловдив. 22-годишната тенисистка става най-младия почетен гражданин на Пловдив.

Избрана е за най-добра българска тенисистка на 2011 г. от Българска федерация по тенис.

На 30 декември 2020 година е обявено, че Пиронкова е Спортист на годината на България за 2020 година, като според вота на спортните журналисти в страната, Пиронкова получила 732 точки, оставяйки зад себе си бореца Едмонд Назарян (525 точки), боксьора Кубрат Пулев (259 точки), самбистката Мария Оряшкова (220) и др.

Цветана Пиронкова е омъжена за Михаил Мирчев. Тенисистката е майка на едно дете, родено през 2017 г.,поради което пропуска сезон 2018 на Женската тенис асоциация.

