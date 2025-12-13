На 14 декември имен ден празнуват бели зимни имена

Кадър Уикипедия

Още един повод за празнуване.

Още един прекрасен повод да се обадите на хората, които обичате. Честит Имен Ден! Честит професионален празник!

На 14 декември имен ден празнуват всички, които носят прекрасните зимни имена Снежана, Снежанка, Снежа, Снежка, Снежина.

Имената, свързани със снега, ясно показват, че сме в сезона на зимата. А и да не забравяме, че в миналото, когато при нас идваше Дядо Мраз, за да ни остави подаръци, той беше придружаван от неговата Снежанка.

Не можем да забравим и любимата детска приказка на известните Братя Грим за Снежанка и за 7-те джуджета.

На 14 декември имен ден празнуват много българки със снежни имена

На 14 декември празнуват своя професионален празник всички ветеринари.

Една любопитна и важна професия. Хората, които полагат огромни грижи както за животните по селата и във фермите, чиято цел е дават мляко, по-късно и месо, да бъдат яздени и да стават шампиони по конен спорт, така и за глезливите домашни любимци, чиято функция е просто да радват своите стопани.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!