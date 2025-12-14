На 14 декември рожден ден има Вежди Рашидов

Снимка Булфото

Веждѝ Летиф Рашѝдов е български скулптор и министър на културата в първото (2009 – 2013 г.) и второто (2014 – 2017 г.) правителство на Бойко Борисов. Народен представител в XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV и XLVIII народно събрание, което открива като най-възрастен сред избраните депутати.

След като на 19 и 20 октомври 2022 г. Народното събрание не избира председател, на 21 октомври е избран за председател на Народното събрание. Член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН) от 2004 година.Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в град Димитровград, България. Когато е на 2-годишна възраст, заминава с родителите си за Хасково. Майка му, известната певица Кадрие Летифова, умира, когато той е в 4 клас. До седми клас учи и живее в сиропиталището в село Студен кладенец. Кандидатства в Художествената гимназия в София, но не издържа приемния изпит. Баща му го праща в Мадан, в техникума по минна електромеханика. На следващата година го приемат в Художествената гимназия в София.

През последните повече от десет години Вежди Рашидов се изявява като общественик и заема позиции по политически и социални теми. Въпреки че е етнически турчин, той често критикува върхушката на партията Движение за права и свободи (ДПС).

На банкет за 45-ия му рожден ден на 14 декември 1996 г. в столичен ресторант, по време на „Виденовата зима“ и разгара на хиперинфлацията, е награден от собственика на Мултигруп Илия Павлов с титлата „главен мултак на Република България“ за „особени заслуги“ към корпорация „Мултигруп“. Записът е излъчен по БНТ.

На 29 ноември 2001 г. Вежди Рашидов, заедно с общинския съветник от СДС Емил Додов се сбиват с полицай, след като колата на Рашидов е паркирана неправилно пред Столичната община. Полицаят е със счупен нос, а инцидентът е заснет от екип на телевизия „Евроком“ и от охранителната камера на общината, има и свидетели. На следващия ден те са арестувани и прокуратурата завежда дело за лека телесна повреда на полицай и хулиганство. На 5 април 2002 г. прокуратурата прекратява делото срещу Вежди Рашидов с мотива, че престъпленията не са извършени.

По случай 50-ата му годишнина, през май 2002 г., Рашидов е награден с орден „Стара планина“ от президента Георги Първанов.

През 2006 г. чества 30 години на професионалното си поприще. За това време е направил над 40 изложби в България и чужбина.

В Кърджали води листа и е мажоритарен кандидат на ПП ГЕРБ на изборите за Народно събрание, проведени на 5 юли 2009 г. Избран е за депутат в XLI народно събрание.

От 27 юли 2009 г. е министър на културата.

През 2015 г. организира изложба на български тракийски съкровища в Лувъра. За разлика от всички техни гостувания по света и от обичайната международна практика, този път изложбата е платена от България, като в страната е проведена и кампания за набиране на средства за фондация „Приятели на Лувъра“.

Мероприятието поражда скандал в София и заради въпроси като командировъчни на журналисти и хонорар на хорист.

През 2016 г. министър Рашидов награждава Димитър Иванов – последния началник на Шести отдел на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия, известен още под прякора „Митю Гестапото“, с почетен знак „Златен век“, категория звезда. Преди това фондацията на Димитър Иванов „Арете-Фол“ е удостоила Рашидов с почетен знак.

През 2016 г. възниква силно обществено недоволство след открито писмо на Рашидов, в което той се изказва за журналиста Георги Ангелов, че „също е на държавна ясла“. Следват искания за оставка и отказ тя да бъде подадена.

Вежди Рашидов е председател на Комисията по култура в XLIV народно събрание.

През 2021 г. открива едноименна галерия.

Вежди Рашидов е председател на XLVIII народно събрание. Избран е с 139 гласа за (ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП и БВ) срещу 73 гласа против (ПП и ДБ) и 27 гласа въздържали се („Възраждане“).

Награда „Сирак Скитник“ на Българското национално радио

Награда „Златна роза“ на фестивала на българския филм във Варна.

Приз „Полицай на годината“ на Министерството на вътрешните работи

Награди за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката

През 2001 г. полицай се опитва да направи забележка, на Рашидов, че е спрял неправилно и че мястото се пази за перуанския посланик, който ще пристига в общината. Рашидов отбелязва, че е общински съветник и има право да паркира там. При настъпилата свада Рашидов удря полицая в лицето. Рашидов отрича и твърди, че полицаят го провокирал.

Нещо повече, според него полицаят тръгнал да го напада: „Полицаят ми посегна и ме удари, мен по лицето. Добре, че аз не го ударих, защото щеше да е по-лошо“. Очевидци обаче твърдят, че друг общински съветник – Емил Додов – се намесил на страната на Вежди, ударил с глава полицая и му строшил носа. Сержант Венцеслав Павлов отрича да е удрял Рашидов. „Не съм посягал на Вежди Рашидов. (...) Той не ми обърна никакво внимание и се мотаеше вътре. После аз му казах, че при това положение ще се наложи да му се вдигне колата с паяк. Той ми каза да му се махна от колата, защото ще ме пребие, (...) Аз отидох при него, а той ме блъсна“.

През 2013 г. е хванат да пуши пури на закрито, в сградата на Народното събрание, в нарушение на закона.

През годините Рашидов често се забърква в скандали, нерядко прави противоречиви и цинични изказвания. На 8 август 2023 година, скоро след протестите по повод домашното насилие, той е чут да казва на висок глас в Парламента „всички курви се сетиха да протестират след петнадесет години“.

Обществеността и медиите реагират веднага на това скандално изказване. За тази си реплика той подава оставка като председател на Комисията по култура и като член на ГЕРБ още същия ден, а през следващото денонощие – и като депутат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!